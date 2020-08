"Stvarno smo tužni što Fredi odlaz jer znamo koliko on voli Arsenal. Sada ima priliku da razmotri druge mogućnosti i to u ovom trenutku ima smisla za njegovu karijeru", izjavio je tehnički direktor kluba Edu, koji je dodao da Ljungberg želi da napreduje u trenerskoj karijeri.

Ljungberg je igrao za Arsenal od 1998. do 2007. godine, a u stručnom štabu londonskog kluba bio je od juna 2018.

Kurir sport / Beta

Kurir