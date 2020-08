AJMO, CRNO-BELI! Partizan počinje evro priču, za početak na meniju Letonci

Crno-beli su apsolutni favoriti za plasman u narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, bilo da gledamo iskustvo, fudbalsko umeće bilo procenjenu vrednost na tržištu. A ona, prema sajtu Transfermarkt, kaže sledeće - srpski tim težak je 39,85 miliona evra, a letonski 4,78.

Da bi njegovi izabranici trebalo da vode glavnu reč na stadionu u Humskoj, svestan je i trener crno-belih Savo Milošević, koji je poručio da su svi igrači, izuzev Lazara Markovića, spremni za duel i otkrio da će na golu stajati Vladimir Stojković:

- Spremno dočekujemo meč. Protivnik je nepoznat našoj javnosti, ali to je tim koji može da nam napravi problem ako ne budemo potpuno koncentrisani od početka do kraja. Imaju dosta stranaca i imaju kapacitet da se pokažu. Milošević očekuje da gosti igraju na kontru, a na jedan segment igre je posebno skrenuo pažnju.

foto: Starsport

- Najopasniji su u prekidima. To je ekipa koja ima šest-sedam momaka preko 190 centimetara visine. Imaju ozbiljno iskustvo s obzirom na to da su letonski tim, šarenolika je ekipa, s dosta internacionalaca. Najviše strahujem od činjenice da igramo samo jednu utakmicu. Ti mečevi nose psihološki pritisak, i to je prednost za slabijeg rivala. To može da nam bude prednost ako u nekom narednom kolu naiđemo na nekog teškog rivala, pa da ih iznenadimo. Imamo samo tih 90 minuta i sve će stati u njih sutra - rekao je Milošević.

