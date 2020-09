STANOJEVIĆ JE REDOVNO DOBIJAO CRVENU ZVEZDU U VEČITIM DERBIJIMA: Evo šta sada kaže o crveno-belima i Dejanu Stankoviću

Aleksandar Stanojević je drugi put u karijeri preuzeo klupu Partizana.

U prvom mandatu je osvojio dve titule prvaka i jedan kup, a odveo je Partizan u grupnu fazu Lige šampiona kao prvi srpski trener kome je to pošto za rukom.

Iako najmlađi trener u dotadašnjoj istoriji kluba, Stanojević se u večitim derbijima pokazao kao da ima veliko iskustvo. Navijači posebno pamte duele sa večitim rivalima, a to je razlog zašto grobari obožavaju Saleta.

U periodu od 15. aprila 2010. do 13. januara 2012. godine, koliko je vodio crno-bele, Stanojević je vezao četiri pobede nad Crvenom zvezdom, i to bez primljenog gola. Crno-beli su u 138. derbiju na svom stadionu pobedili sa 1:0 u maju 2010. godine, zatim kao gosti istim rezultatom u oktobru iste godine. U 2011. godini u aprilu je ponovo bilo 1:0 za crno-bele, i to na stadionu u Humskoj, da bi u novembru Partizan na Marakani slavio sa 2:0 u 141. večitom derbiju.

Stanojević je i u kupu bio uspešniji od večitog rivala. U dvomeču odigranom u martu i aprilu 2011. godine crno-beli su na svom terenu slavili sa 2:0, a izgubili na Marakani sa 1:0.

Upitan o njegovom prethodnom mandatu, kada je Partizan dobro igrao derbije sa Crvenom zvezdom, Stanojević je rekao da su Partizanova deca unosila emociju.

"Bilo je po sedam, osam igrača iz omladinske škole. Mi smo Partizan, bez obzira na situaciju, imate emocije, navijače, gromadu od kluba. Vidim da je u poslednje vreme dobra situacija. Polako, da se mi stabilizujemo, da se borimo za titulu do poslednjeg kola. To mi je najveća želja, da to pokušamo da promenimo. Ne živi se od jedne ili dve utakmice, to je neozbiljno. Da budemo u borbi za titulu do kraja, ako neko zasluži i bude bolji da osvoji, da budemo u blizini i da se borimo", rekao je Stanojević.

Aleksandar Stanojević je tada za rivala imao legendu Crvene zvezde Roberta Prosinečkog, a sada će se nameriti na drugog - Dejana Stankovića.

Upitan o treneru Crvene zvezde Dejanu Stankoviću, Stanojević je rekao da uvek navija da srpski fudbal vode legende, kao što su Stanković i Milošević i da je zadovoljstvo igrati protiv njega.

"Navijam da srpski fudbal vode legende, kao što su Sava Milošević, Deki Stanković... takva imena mogu da prezentuju naš fudbal u ligama "petice". Drago mi je što je Deki u Zvezdi. Eto, izazov je. Igrao sam protiv tri različita trenera u derbijima. Deki je uneo nešto novo u Zvezdu i biće zadovoljstvo igrati protiv njega."

Kurir sport

Kurir