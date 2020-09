DA SE NE POZDRAVLJAMO? Miloševiću na rastanku ponuđena funkcija ''ivica iliev''!?

Mesto sportskog direktora, nakon ostavke Ivice Ilieva, vrši Ivica Iliev!? Da, dobro ste čuli i ne, nije greška. Iliv nezvanično i dalje vrši tu funckiju, s tim što će to raditi sve dok neko zvanično ne dođe na to mesto. Ko će biti Ivicin zamenik još nije poznato, ali vrlo lako je moglo doći do toga da to bude upravo bivši trener Savo Milošević.

Međutim, nakon dvodnevnog ubeđivanja od strane Odbora za hitna pitanja, Milošević je odbio sve ponuđene funckije (naravno i mesto prvog trenera) i jasno naglasio kako jedno vreme ne želi da radi u srpskom fudbalu.

Na mesto Miloševića, kao što je već dobro poznato, došao je Aleksandar Stanojević koji je sa crno-belima potpisao dvogodišnji ugovor i tako se posle osam godina vratio u srpski fudbal iako je na odlasku iz Humske, baš kao i Milošević, striktno naglasio kako nikada više ne planira da radi u srpskom fudbalu.

Da li onda i ovu Miloševićevu izjavu možemo da uzmemo sa rezervom? Saznaćemo verovatno kroz par godina!

