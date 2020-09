KAKO MI JE PARTIZAN SMESTIO VOJSKU! Dejo Savićević otkrio NOVE DETALJE o čuvenom transferu koji je uzdrmao JUGOSLAVIJU!

Legendarni as Crvene zvezde, Dejan Dejo Savićević, ponovo je potpuno otvoreno pričao o svom dolasku u klub sa Marakane i neuspešnim tajnim pregovorima sa Partizanom.

Savićević je u popularnom podkastu "Sport Light" otkrio neke nove detalje pregovora sa crno-belima i njihove osvete zbog odlaska u Zvezdu.

Nakon sjajnih igra u Budućnosti, popularni "Genije" je privuka pažnju najjačih klubova u bivšoj Jugoslaviji. Želeli su ga u svojim redovima Partizan, Crvena zvezda i Hajduk.

"Gajio sam simpatije prema Zvezdi. Najbolju finansijsku ponudu sam imao od Hajduka. Dinamo me nije zvao. A Partizan... Posle su govorili, ali ne znam koliko je to tačno, teško je saznati pravu istinu, da su se opekli na Milka Đurovskog. Kao, dali su mu sve pare 'na ruke', a on se onda ponašao kako se se ponašao, čime oni nisu bili zadovoljni. Od tog momenta nikome više nisu hteli da daju pare 'na ruke'. Pančev, takođe. Zna se čitava situacija da mu je supruga išla u London na 5-6 dana jer je trebalo da uzme novac. Pošto pare nikako da stignu, ona se vratila i Darko je završio u Crvenoj zvezdi", prisetio se Savićević.

foto: Printskrin

Dejo je odlučio da prihvati ponudu Zvezde i zbog toga je završio u vojsci.

"Ne mislim da je Partizan umešao prste, nego je to tako. Otac me je poveo na pregovore u Beograd sa Partizanom, morao je, pritisak u njegovoj firmi je bio veliki.To je verovatno bilo preko partije. Na kraju smo Pančev i ja otišli u vojsku. Partizan je tu umešao prste. Onda, da ne bi ispalo da smo samo nas dvojica, oni su pozvali još 4-5 momaka i uništili nas da ne pođemo na Olimpijske igre '88. u Seul, gde smo mogli da uzmemo medalju da smo otišli u najjačem sastavu", kaže Savićević.

Savićević je bio na pregovorima kod generala Lončara u blizini stadiona Partizana, ali nije bio zadovoljan ponudom.

"Em što nisam bio zadovoljan, em što sam više naginjao ka Zvezdi. Da je bilo do para, otišao bih u Hajduk. Za taj period to je bila mnogo bolja ponuda od Crvene zvezde", iskren je Dejo.

Proslavljeni as se ne kaje zbog svoje odluke i vremena "izgubljenog" u vojsci. Kockice su se složile i postao je šampion Evrope sa crveno-belima.

foto: FK Crvena zvezda

"To je splet srećnih okolnosti, došao je i Darko, pitanje je da li bismo osvojili Evropu. Možda da je Darko otišao u Partizan možda ni on ne bi napravio karijeru, a mi ne bismo uzeli pehar? Ovako smo se grupisali, bilo je tu vrhunskih igrača i nadošli smo. Spletom okolnosti se napravio moćan tim", ističe Savićević.

Kurir sport

Kurir sport

Kurir