SAVIĆEVIĆ PONOVO NAPADA SRBIJU! Tumbaković je kriv za SVE! Dejo OTKRIO šta se dešavalo pre meča sa tzv. Kosovom!

Dejan Savićević je u emisiji "Sportlight“ na Sport klubu otkrio kako je bivši selektor Crne Gore, Ljubiša Tumbaković najveći krivac za situaciju uoči meča Crne Gore i Kosova prošle godine u Ligi nacija.

- On je glavni krivac. Znao je da je to problem. Pričali smo 2-3 puta i uvek se svodilo na – ipak sam ja profesionalac i šta da radim. U stilu – posle tri dana neće da se zna šta je bilo, a ne da si vodio reprezentaciju protiv *Kosova. Stalno se završavao razgovor na tome i onda odjednom patriotski čin u minut do dvanaest. Jedini partiota i kada je bilo bombardovanje i sve ostalo je bio Vladan Lukić. Kapa dole. Prekinuo ugovor sa Mecom i vratio se. Koji sportista je to uradio? Neka dođe još jedan sportista iz Srbije koji je raskinuo ugovor, kao Vladan Lukić koji je imao još dve i po godine do isteka ugovora sa Mecom. Raskinuo ga je i vratio se. On je jedini patriota u Srbiji od sportista. Sve ostalo je foliranje, mahanje zastava ispred američke ambasade i intervjui. Sve je to jedna stvar. On je dečko raskinuo ugovor i vratio se da brani državu. Kapa dole. Niko od ostalih ne može da se pohvali sa tim.

On je govorio i o situaciji uoči meča sa Kosovom.

- Sigurno da nije prijatno sve što se desilo pre skoro godinu dana, pre utakmice sa *Kosovom. Mislim da je to čista politika. Ako ženska rukometna reprezentacija igra potiv *Kosova to nije problem, ali problem je što Crna Gora igra protiv *Kosova. To meni ne može da uđe u glavu. Da Srbija ne igra nijednu utakmicu ni u jednom sportu protiv *Kosova, ok. Ali, vidite, Vučić ide i pregovara i verovatno da to mora. Mi smo postali nezavisna država. Tamo smo gde smo – u UEFA i FIFA i moramo da igramo. Izvukli smo ih u grupi i morali smo da igramo tu utakmicu. Niko nas ništa nije pitao. Žao mi je što je to dostiglo taj nivo, ali evidentno sa tim porukama prema igračima i sa Terzićem na čelu cele te kolone… Šta da radim? Ne osećam se krivim. Znam da sam u pravu što se toga tiče i da nisam rekao nikakvu laž. Istina je na mojoj strani, a da li je oni prihvataju ili ne, to je njihov problem - rekao je Savićević.

Kurir sport / Sport klub

Kurir