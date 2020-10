STANOJEVIĆ ŽELI DA VRATI NIKOLIĆA U PARTIZAN, ALI... Dovode li crno-beli još jednog napadača do kraja dana?

Nakon odlaska Umara Sadika i Bojana Matića iz Humske crno-beli su prinuđeni da što pre pronađu rešenje na poziciji napadača.

Kao prva opcija pojavi se bivši igrač PSŽ-a Žan Kristof Baebek (27) koji je na korak od Partizana. Međutim, ostaje upražnjeno mesto drugog napadača.

Želeo je trener Stanovjević da to bude upravo Nemanja Nikoli, igrač Partizana na pozajmici u Spartaku iz Subotice, ali do toga ipak neće doći. Prepreka su FSS propisi koji popularnom Takiju dozvoljavaju tek na zimu da se vrati u Partizan pošto je već pristupio Subotičanima kada je u Humskoj došlo do promene trenera i promene stava u vezi sa njegovim statusom.

foto: Starsport©

Šta to dalje znači?

Stanojević će morati da se fokusira na ono sa čim već raspolaže, dakle talentovanom Nikoli Štuliću i novajliji Filipu Holenderu.

Ono što je problem jeste što Holender nije klasičan napadač i veći deo karijere proveo je na mestu krila i polušpica što mu je prirodna pozcija.

Što se Štulića tiče, on je u poslednje vreme rešetao mreže u omaldinskoj ligi, ali pre par dana polomio je nos, pa je nakon operacije sada u periodu oporavka i pitanje je kada će u potpunosti biti na raspolaganju šefu Stanojeviću.

foto: Starsport

Ako na to dodamo da je za prvi tim Partizaan upisao samo dva nastupa, postavlja se pitanje koliko bi on u ovom trenutku mogao da doprinese navaili crno-belih.

Prelazni rok traje do ponoći, možda crno-beli u minut do 12 pronaću novo rešenje za nadap.

Kurir sport / N. Ilić

Kurir