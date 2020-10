DRAGOSLAV STEPANOVIĆ O MEČU ORLOVA SA ŠKOTSKOM! Tanka je linija između očaja i euforije!

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Dragoslav Stepanović posle duže vremena imao je priliku da uživa u partiji svog nacionalnog tima i sa puno impresija govori i velikoj pobedi Orlova protiv Norveške u Oslu.

„Izgleda da je Tumbaković konačno pronašao odgovarajući sistem i na pravi način pripremio ekipu za tu važnu utakmicu. Verujem da su i igrači shvatili da im je to poslednja šansa da se izbore za poverenje nacije i da dođu na korak od Evropskog prvenstva. Sve su to dobri momci i znam sigurno da ne razmišljaju isključivo o svojim ugovorima, već im je veoma stalo do uspeha reprezentacije. Krivo mi je što i protiv Mađarske nismo igrali u sličnom sastavu. Sada smo u situaciji da se borimo za imidž nacionalnog fudbala i svaka pobeda je jako važna. Samo serijom dobrih rezultata, narod vraća veru u svoju reprezentaciju. Ljudi žele da vide emociju, želju, žar u očima tih igrača. Kao što je bio slučaj u Oslu“.

foto: Saša Pavlić

Škotska se u polufinalu mučila sa Izraelom, ali će u svakom slučaju biti opasan rival Srbiji 12. novembra na stadionu Rajko Mitić.

„Oni već 100 godina igraju isto. Bez obzira da li je rezultat 1:0, 0:1, 5:0 ili 3:3… ne menjaju stil igre ni za dlaku. Izgaraju i bore se do poslednje kapi znoja, nijednog trenutka se neće pomiriti sa porazom i dići ruke od fudbala. Tanka je linija između očaja i euforije. Trenutno smo svi lepo raspoloženi i veliki optimisti posle pobede protiv Norveške. Ali moramo biti oprezni, Škotska je vrlo opasan rival. Ima tu i par otkrovenja u timu Ljubiše Tumbakovića, igrača koji bi mogli da budu tajno oružje za meč na Marakani. Pre svega Lazović i Đuričić. Filipa znam iz Majnca, mnogo je napredovao u odnosu na taj period i sada je jedan od ključnih igrača naše reprezentacije. Darka, iskreno, nisam puno poznavao, ali je u Oslu skrenuo pažnju na sebe. Uputio je toliko dobrih centaršuteva da mi je prosto bilo žao što u špicu nemamo još nekog napadača osim Aleksandra Mitrovića“.

Kurir sport / Anadolija

Kurir