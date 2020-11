On je na društvenim mrežama objavio fotografiju u tradicionalnom žuto-plavom dresu koji je nosio godinama i to je bilo da pokrene glasine u inostranim, posebno italijanskim medijima.

- Dugo se nismo videli - napisao je Ibrahimović, koji je ove godine napunio 39 godina, ali igra kao da ima bar 15 manje.

Ibrahimović je za Švedsku igrao od 2001. do 2016. godine i za to vreme je upisao 109 zvaničnih nastupa i dao je 61 gol za reprezentaciju. Uz to je imao i 17 asistencija.

Kurir sport

Kurir