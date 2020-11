ULTIMATUM SRBINU: ODREKNI SE ARKANA AKO HOĆEŠ PRIZNANJE! Siniša Mihajlović na žestokom udaru levičara!

Srpski fudbalski stručnjak Siniša Mihajlović ponovo se našao na meti levičara u Bolonji.

Mihajlović bi trebalo da postane počasni predsednik grada Bolonje, čeka se zvanično rešenje gradonačelnika o dodeli ovog prestižnog priznanja.

Međutim, odluci o dodeli priznanja srpskom stručnjaku žestoko se protive italijanski levičari.

Više od 100 poznatih ljudi iz Italije stalo je iza pisma u kome se od Srbina zahteva da se "odrekne zločinaca koji su krivi za genocid na prostoru bivše Jugoslavije tokom devedesetih godina prošlog veka".

U pismu se posebno ističe činjenica da je Mihajlović često u prošlosti isticao svoje prijateljstvo sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Spekuliše se da je ovo zapravo osveta Mihajloviću za kritike koje je javno uputio vladi Italije zbog mera koje je donosila tokom pandemije virusa korona.

Zanimljivo, potpisnici su glumci, političari, pevači, advokati... Međutim, pismo su potpisale i brojne ličnosti koje nisu stanovnici Bolonje.

foto: Profimedia

Podsetimo, Mihajlović je u prošlosti često isticao da je bio dobar prijatelj sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

"Bili smo prijatelji, ali sportski prijatelji. On je bio vođa navijača Crvene zvezde, kada sam ja igrao u Zvezdi, a kasnije je uvek bio na pripremama reprezentacije. I ne osećam se krivim što je Deju Savićevića i mene voleo više od ostalih. Ne želim ga se odreknem, jer bih bio licemer. Svi smo, uostalom, radili gluposti. I mi, i Hrvati. Ubijalo se s obe strane, zašto se lažemo, pa niko nije ni čist niti nedužan! Arkan je, konačno, spasao život mojoj tetki. Bila je zarobljena od strane srpske strane, on ju je uočio i spasao zbog mene. To se ceni", rekao je Mihajlović u jednom intervjuu za hrvatske medije.

Kurir sport

Kurir