TUMBAKOVIĆ NAKON UTAKMICE SA ŠKOTIMA: Nismo uspeli da odgovorimo zahtevim!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković rekao je da nije mogao da prepozna svoje igrače na početku utakmice sa Škotskom i da će nacionalni tim morati da sačeka drugu priliku za Evropsko prvenstvo.

"Nažalost nismo uspeli da se plasiramo na Evropsko prvenstvo posle 20 godina i moraćemo da sačekamo drugu priliku. Mnogo smo očekivali, ulog je bio veliki. Nismo, nažalost, uspeli da odgovorimo zahtevima", rekao je Tumbaković za Sportklub posle utakmice u Beogradu.

Srbija je posle penala poražena od Škotske u finalu baraža za plasman na Evropsko prvenstvo.

"Jednostavno, nismo imali snage, malo i sreće da rezultiramo, a penal je čista sreća. Videli ste i sami. Kada jedna ekipa dozvoli sebi da dodje do penala, onda tu ništa nije sigurno. Početak je bio potpuno smušen, nisam mogao da ih prepoznam. Ništa nije ispoštovano što je dogovoreno. A, onda je bilo kasno, jurili smo rezultat, umesto da smo mi vodili igru. Tako daš mogućnost da se razigra protivnik", kazao je Tumbaković.

Prethodno je bilo 1:1 posle regularnog dela i produžetaka.

Škotska je vodila, a Srbija izjednačila u 90. minutu.

"U pitanju je naša smušena igra od početka. To nije bilo dogovoreno ni planirano. Ispade kao da su nas iznenadili, a nisu. Dogovorili smo se na poluvremenu da to bude malo ubedljivije i došli smo do rezultata koji nas je preba", naveo je Tumbaković.

Kurir