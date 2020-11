MATIJAŠEVIĆ OTVORIO PANDORINU KUTIJU: Otvoreno o klanovima, Kolarovu, atmosferi u reprezentaciji, Vidiću...

Sportski direktor fudbalske reprezentacije Srbije Vladimir Matijašević kaže da situacija u nacionalnom timu nije najbolja, a i kako može da bude posle eliminacije od Škotske. "Orlovi" nisu otišli na Evropsko prvenstvo koje čekaju od 2000. godine, a Matijašević ističe da takvu priliku ne bi prokockalo 95 odsto nacionalnih timova, ali eto, mi jesmo.

- Ljudi moji, šta smo mi prokockali? Pitanje je da li bi iko to na svetu mogao da uradi. Svi smo verovali da ćemo proći Škote, javnost i domaća i strana, fudbaleri, struka, nacija. Ja sam čak zvao neke ljudi, upozoravao da Škoti nisu izgubili sedam utakmica, ali... Sve je u glavi, prokockali smo šansu. Pitanje je da li ćemo je više ikada imati. Mislim da ovo što smo mi uradili, 95 odsto reprezentacija ne bi prokockalo - tvrdi za Kurir Vladimir Matijašević i konstatuje:

- Čuo sam se sa mnogo ljudi iz inostranstva posle utakmice, niko nije verovao šta smo uradili. Mi možemo da napravimo sebi, sve ono šta drugi ne mogu.

Posle toga, logićno se nameće pitanje odgovornosti, jer zacrtani ciljevi nisu ostvareni. Sportski direktor reprezentacije svestan je da će doći do određenih promena u strukturama FSS posle skupštine 20. decembra.

- Ne vidim što ljudi beže od odgovornosti! Pričamo iskreno. Pogledaš u oči i nastaviš dalje. Imam i ja odgovornost, iako mogu da se perem činjenicom da nisam doveo selektora. To je moje. Jel treba neko da me štiti? Ne! Ne treba u bilo koga upirati prstom i tražiti krivca. Sramno je i poražavajuće za nas da smo izgubili od Škotske. I zato smo svi krivi! Svi! I svako od nas treba da snosi deo svoje odgovornosti.

Posle poraza od Škotske i jedva spasenog statusa u Ligi nacija B divizije, na površinu su počele da isplivavaju priče o podelama u reprezentaciji, postojanju klanova...

- U redu. Normalno je da se sada pišu takve stvari. Posebno posle bolnog poraza od Škotske. Ali, setimo se samo kako je pisano pre mesec dana, kada smo pobedili Norvešku. Sećam se natpisa u novinama - "Tumba održao čas fudbala", "Sjajna igra reprezentacije"... I sada odjednom, klanovi! Uvek ću reći istinu i baš me briga. Do utakmice sa Škotskom svi su bili grupa, zar ne? Bilo je nezadovoljnih, ali i zadovoljnih. Sergej sigurno nije bio zadovoljan što je u Norveškoj ušao sa klupe, ali je rešio utakmicu. Uvek ima podela u razmišljanju, to je normalno. Nismo mi tu ništa specifični. Evo, vidite šta se dešava u Nemačkoj posle debakla od Španije. Već smenjuju Leva. Sve je to normalno!

Aleksandar Kolarov je tema koja se sama po sebi nameće i njegova odluka da ne igra najvažniju utakmicu nacije, ali i njegove karijere, protiv Škotske.

- Jedina istina u celoj priči je da je mene Aleksandar Kolarov zvao u 17.15 časova na dan utakmice i saopštio mi da ne može da igra. Bio sam zbunjen, nisam znao kakav je on dogovor imao sa Konteom, trenerom Intera. Ja sam tu njegovu odluku preneo selektoru Tumbakoviću. Ništa mu ne zameram, sem činjenice da je to trebalo da nam kaže odmah, u ponedeljak, jer nas je doveo u tešku situaciju. I to sam mu rekao.

Aleksandar Kolarov je odradio sve treninge u sportskom centru u Staroj Pazovi. Lekari reprezentacije rekli su da on može da igra protiv Škotske.

- Treba reći da Kolarov nije radio treninge sa igračima, već samostalno i da nije imao bilo kakve zdravstvene probleme. Radio je sa Andrijom Milutinovićem sa kojim radi poslednjih 15 godina. Njegova odluka poremetila je pripremu utakmice. Kada sam preneo vest selektoru Tumbakoviću, video sam da mu nije svejedno, bio je u panici... I šta je selektor mogao? Stavio je Gudelja na mesto štopera, a Lukića u vezni red. Pitate me kako su igrači podneli odluku Kolarova? Ne znam. Tek sutradan sam ušao u svlačionicu... Komentarisali su između sebe... Pričam vam onako kako jeste bilo!

Nemanja Vidić, legenda srpskog fudbala, žestoko je opleo po čelnicima FSS, nije štedeo ljude na funkcijama posle još jednog rezultatskoh neuspeha reprezentacije.

- Nemam komentar. Ne pronalazim sebe u njegovim navodima. Čoveke je rekao šta je rekao, njegovo pravo - bio je koncizan Vladimir Matijašević.

