UŽIVO, VIDEO! CRVENO-BELI JURE JESENJU TITULU: Zlatibor Čajetina - Crvena zvezda 0:1, gosti ređaju šanse

TOK MEĆA

ZLATIBOR – CRVENA ZVEZDA

Stadion: Gradski, Užice Bez gledalaca

Sudija: Danilo Grujić

Zlatibor (4-2-3-1): Čubraković – Islamović, Jezdimorović, Stamenković, Anđelković – Radović, Krstić – Janjić, Đakovac, Petronijević – Đokić.

Crvena zvezda (3-4-2-1): Borjan – Eraković, Pankov, Degenek – Gobeljić, Petrović, Nikolić, Spiridonović - Vukanović, Radulović - Boaći

2. POLUVREME

49. minut - Falćineli je promašio veliku priliku. Šutirao je spoljnom sa desetak metara.

46. minut - Četiri izmene, po dve na obe strane. Trener domaćina Zoran Njeguš uveo je iskusne Počeka i Živanovića. Sa druge strane Dejan Stanković je ubacio Falčinelija umesto Spiridonovića i Milunovića umesto Erakovića.

1. POLUVREME

45. minut - Sjajna šansa za Zvezdu, Nikolić se prosto ušetao do peterca Zlatibora, sačekao da golman Čubraković padne, a onda nonšalantno reagovao, pa je golman domaćih uspeo da interveniše i spase gol.

39. minut - Spiridonović je šutirao sa oko 16 metara, Čubraković odbranio. 37. minut - Vukanović je okušao šut sa oko 25 metara, lopta je fijuknula pored stative gola Zlatibora.

30. minut - Prvi žuti karton na utakmici, zaradio ga je fudbaler Zlatibora Radović koji je nepropisno zaustavio Petrovića u kontri.

21. minut - Petrović je glavom šutirao, Čubraković odbranio.

18. minut - GOOOL! Ričmond Boaći je strelac. Lopta se srećno od Panlova odbila do napadača crveno-belih kome nije bilo teško da sa nekoliko metara postigne gol. Prethodno je Spiridonović izveo slobodan udarac iskosa sa desne strane.

16. minut - Boaći je pogodio prečku! Odličan prodor Gobeljića po desnoj strani posle oduzete lopte od strane Pankova, Boaći je šutirao glavom, ali lopta završava na gredi.

11. minut - Za sada najinteresantnija situacija na meču, Zlatibor je imao slobodan udarac sa oko 20 metara, Krstić je šutirao ali je živi zid odradio svoj posao. 7. minut - Zvezdin prvi nešto organizovaniji napad. Vukanović se odlučio za pas ka Spiridonoviću u situaciji kada je mogao i sam da šutira. Na kraju ništa od opasnosti po gol domaćina. 6. minut - Prvi korner na utakmici, ali bez šanse za Zlatibor. 4. minut - Zanimljivo je da je Zvezda poslednji gol primila upravo od Zlatibora i to u Kup utakmici. Od tada mreža miruje 400 minuta. 3. minut - Krstić je oprobao šut, ali bez opasnosti po gol Borjana.

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da neće mioći da računa na šestoricu bitnih prvotimaca, da je potrošnja igrača velika, ali da ne traži alibi i da igrači koji izađu na teren znaju šta im je činiti:

’’Ekipa Zlatibora nas je prošli put ozbiljno namučila, iako smo mi imali posed i dosta šansi koje nismo iskoristili. Fudbal je takav, oni su dva puta šutirali i pogodili naš gol. Dobro smo se namučili kako bismo preokrenuli rezultat i sigurno je da ćemo ući u utakmicu na isti način kao i ovde u Beogradu. Idemo na pobedu od prvog minuta, znam da će nam biti teško. Mi smo profesionalci, umor je prisutan, ali svaka utakmica je novi izazov i moramo ići u nove pobede i uvek ću početi sa najboljim mogućim sastavom. Protiv Zlatibora neće nastupiti Ivanić, Rodić, Ben, Pavkov, Gavrić i Katai. To je šest veoma bitnih fudbalera, plus momci koji su se potrošili protiv Hofenhajma. Videćemo, imamo trening na kom ćemo namestiti ekipu za Zlatibor. Potrošili smo se posle evropske utakmice, zdravstveni bilten nije sjajan, imamo problema, ali i dalje stojim iza svojih reči. Ne tražim alibi i ko god da izađe na teren zna šta je imperativ. Videćemo kako ćemo igrati. Možda to budu dva špica, možda tri. Moramo videti ko se kako oseća, pa ćemo onda i "napraviti" ekipu. Kada ste u Crvenoj zvezdi ne birate ciljeve, bitno je naravno da se bude prvi na tabeli, da na sva tri fronta pokažete maksimum. Mislim da smo na dobrom putu, u svaku utakmicu ulazimo maksimalno i znali smo šta treba da radimo. Uspeh ide na čast momcima, jer smo krenuli od jula, imamo mnogo utakmica u nogama. Put je sam po sebi težak, igra se mnogo, po osam-devet mečeva u mesec dana. Nije lako igrati u Zvezdi zato što stalno moraš da se dokazuješ iz meča u meč i nikad nije kraj, što se meni sviđa.’’

Šef stručnog štaba domaćeg tima Zoran Njeguš ističe da su crveno-beli efikasni i kod kuće i na strani, zbog čega je neophodno pronaći adekvatan odgovor na njihov način igranja:

’’Imali smo kadrovskih problema, momci su se istrošili na toj Kup utakmici protiv Crvene zvezde. Ne verujem da će Zvezda nešto menjati u igri protiv nas, u našoj ligi uvek igra isto, napadački i kao gost i kao domaćin, daje dosta golova. Videli smo i protiv mnogih ekipa da su dali po tri-četiri gola na strani. Mi ćemo probati da se adekvatno spremimo i da odgovorimo na taj njihov način igranja. Oni imaju dosta veliki izbor kvalitetnih igrača i dosta dobru klupu. Što se tiče našeg niza koji je u prošlom kolu prekinut, ne možete u svakoj utakmici pobediti. Metalac je bio u nekim segmentima igre, u veznom redu i završnici, dosta bolji od nas. Mi smo tu malo zatajili, imali smo neke naše šanse da postignemo gol, ali ovog puta nismo uspeli. Naravno, u zoni smo ispadanja, a malo je teži raspored sada. Zvezda nam dolazi, pa idemo Radničkom iz Niša koji je imao loših rezultata u poslednje vreme. U poslednjem kolu dolazi nam Mačva, svi misle da je Mačva otpisana, ali ja ne verujem, igraju dobar fudbal. Svaki bod nam je bitan, i protivnici koji su nam konkurenti imaju utakmice, ne verujem ni da će oni lako dobijati. Verujemo da možemo da osvojimo još koji bod do kraja, to je sigurno. Počelo je hladnije vreme i svaki dan možete da očekujete da vam dođe igrač pred trening i da kaže, ja sam prehlađen, ne mogu da treniram, onda mora da uradi test, a mi nije da baš imamo adekvatne zamene i dugačku klupu, da se izrazim fudbalski, pogotovo sa mladim bonus igračima. Tu imamo problema, ali šta je tu je, moramo se nositi i boriti sa ovom situacijom.’’

Meč između Zlatibora i Crvene zvezde igra sa početkom u 16 časova.

Kurir sport

Kurir