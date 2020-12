HRVAT HOĆE DA TUŽI MIHAJLOVIĆA Oglasio se Sinišin prijatelj iz detinjstva: Nisam mu MINIRAO kuću i proterao roditelje iz Vukovara

Hrvatski reditelj i producent Stipe Majić Pipe poručio je da će tužiti Sinišu Mihajlovića zbog klevete.

Majić je bio Sinišin najbolji prijatelj iz detinjstva, a Siniša ga je u nekoliko navrata direktno optužio da je glavni krivac što je njegova porodica proterana iz Vukovara.

Mihajlović je izdao dve autobiografske knjige, jednu 2007. godine (Božija levica), a drugu nedanvo, nakon što je uspeo da pobedi leukemiju (Igra života). U obe knjige Miha je otvoreno govorio o ratu u Jugoslaviji, teškom životu u rodnom Borovu i proterivanju njegove porodice iz Vukovara.

Siniša je porodičnog prijatelja direktno optužio da mu je minirao porodičnu kuću i pucao u fotografiju na kojoj se proslavljeni as nalazi sa svojim bratom.

Majić poručuje da na klevete iz prve knjige nije reagovao, ali da će nakon novih "izmišljotina" tužiti Mihajlovća sudu.

"Dakle, ponavlja se ista priča, ali sa novim kvalifikacijama. Šokirao sam se. Mihajlović me je već jednom pre par godina optužio, odnosno pokušao je da me okalja s tom gnusnom izmišljotinom da sam mu minirao kuću i pucao u fotografiju na kojoj je on s bratom, kako je objavio u svojoj knjizi ‘Božija levica’. To sam demantovao i u srpskim medijima. Ali, tada mi se nije dalo da ulazim u neke polemike i mislio sam da je ta priča gotova. Pustio sam to. A onda su se pojavile nove lažne optužbe. Tužiću ga za klevetu", rekao je Majić u intervjuu za "Jutarnji list".

Hrvatski reditelj tvrdi da je bio uzor Mihajloviću i da su ga njegovi roditelji obožavali.

"Ne znam što je sad upetljao svoje roditelje koji su me obožavali. Na neki način sam Mihi bio idol. Nisam ih ja isterao iz Vukovara nego on! To može da posvedoči Mihin brat Bogdan, koji se nalazio u kući kada je on nazvao i rekao 'Slušaj me dobro, odmah se spakujte i napustite Vukovar. Naređujem ti'. Moraću da potražim pravdu sudskim putem", kaže nekadašnji prijatelj Mihajlovića.

