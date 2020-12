STANKOVIĆ PRED METALAC: Samo razmišljamo o pobedi bez obzira na sve!

"Imamo i rotaciju i snagu i želju i volju da privedemo polusezonu kraju na pravi način. Prošli smo u šesnaestinu finala Lige Evrope, sutra završavamo prvenstvo za ovu godinu, u petak ćemo nadam se proći dalje i u Kupu. To su tri fronta na koja ciljamo ove godine i moramo imati snage za obe utakmice", rekao je Stanković.

Fudbaleri Zvezde sutra od 16.00 gostuju ekipi Metalca u okviru 18. kola Super lige.

Crveno-beli su prvi na tabeli domaćeg šampionata sa 50 bodova, dok je Metalac na 11. poziciji sa 25 osvojenih bodova.

"To je tim koji stalno želi da igra fudbal. I kada su gubili kod kuće, uspevali su da preokrenu rezultat, ali i kada su imali prednost, protivnici su ih stizali. Ne odustaju od svog stila, ali mi ćemo probati da zabeležimo pobedu i osvojimo nova tri boda. Potrudićemo se da im oduzmemo sve kvalitete koji imaju, ali je primetno da oni igraju bolje iz meča u meč", rekao je Stanković.

Kako je naveo, oni imaju vremena za treninge i uigravanje "i to je prednost svih ekipa koje igraju protiv Crvene zvezde".

"Mi nemamo vremena za to, kod nas je raspored četvrtak-nedelja i samo razmišljamo o utakmicama i oporavku. S druge strane, oni imaju po nedelju dana da se spremaju. Medjutim, navikli su igrači koje treniram na to i smatram, bez potcenjivanja, da nam je dovoljan i jedan dan da oduzmemo protivniku ono što rade najbolje, te da implementiramo našu igru. Po to idemo i o drugom rezultatu ne razmišljamo", istakao je Stanković.

Stanković nije previše govorio o Ligi Evrope, već je isključivo bio fokusiran na naredna dva meča.

"Trenutno razmišljamo o Metalcu, pa o Radu, pa o odmoru. Ima dva meseca do te utakmice (protiv Milana) i želimo da se u miru najbolje moguće spremimo, te da budemo pravi. Cilj je ostvaren, sada nam preostaje da uživamo i da ne odustajemo, ali zaista razmišljam samo o ; tome da ovo polusezonu privedemo kraju na pravi način", rekao je Stanković.

Stanković je, takodje, iskoristio prirliku da izjavi sauščešće porodici preminulog Zoltana Saba, trenera TSC-a.

Kurir sport

Kurir