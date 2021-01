Fudbalski klub Pari Sen Žermen potvrdio je danas da je za novog trenera imenovan Argentinac Maurisio Poketino.

Argentinac, koji je na klupi PSŽ-a zamenio Tomas Tuhela, sa klubom je potpisao ugovor do 30. juna 2022. godine, s mogućnošću produžetka saradnje na još jednu godinu.

U trenerskoj karijeri 48-godišnjak je vodio Espanjol u periodu od 2009. do 2012. godine, Sautempton od 2013. do 2014. i Totenhem od 2014. do 2019. godine.

Beta

Kurir