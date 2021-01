GORAN STEVANOVIĆ OTKRIO KAKAV JE ZAISTA BIO MILKO ĐUROVSKI: Ja trčim 90 minuta i ništa, on dve finte i na naslovnoj! LUDEO SAM

U novoj epizodi serijala "Mojih Top 11" Goran Stevanović ispričao je svoje doživljaje sa legendom regionalnog fudbala Milkom Đurovskim i neke pikanterije iz svlačione o kojima se do sada malo znalo.

- Milko je bio čudo igrača. Da je imao bolju glavu, igrao bi u Real Madridu a ne u Groningenu. Često mi je smetalo što mediji više pišu o njegovim skandalima, nego o mojim dobrim igrama. Ja se izlomim da budem najbolji na terenu, dajem golove, asistiram… stalno među najbolje ocenjenim igračima na svojoj poziciji u celoj ligi… izaberu me za Tim sezone, samo smo Šuker, Mijat i ja uspeli da se ušunjamo među osam igrača Zvezde koji su harali u to vreme. A u novinama Milko, pa Milko… ni reči o Stevanoviću. Pošto smo bili cimeri, Milko mi jednom prilikom kaže ’brate, kad ćeš već jednom da shvatiš suštinu… to što ti gineš 90 minuta, ja uradim dve fore sa loptom, napravim gaf van terena i eto me na naslovnim stranama svih novina’. I zaista je tako. Sećam se utakmice protiv Fljamurtarija, Milko se posvađao sa Jusufijem i ovaj ga zameni već u 30. minutu. Odmah je otišao sa stadiona, nije ni gledao drugo poluvreme. Takav je bio. Milko ako nije u timu, uđe u našu svlačionicu i kaže ’aj sve najgore’. Pred put u Glazgov, Golac ga skine sa spiska jer je u to vreme imao i neke privatne probleme. Ja, kao kapiten, odem kod Golca i kažem ’ako ne ide Milko, neću ni ja’. Ovaj ga povede… počinje utakmica sa Seltikom, Milko na terenu sa kapitenskom trakom, ja na klupi - ispričao je Stevanović u novoj epizodi ''Mojih Top 11" koja će uskoro biti i na oficijalnom jutjub kanalu ove emisije.

