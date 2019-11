MILKO ĐUROVSKI PROZVAO PARTIZAN: 10 bodova razlike, a tek je NOVEMBAR!

Tek je novembar, a Partizan već zaostaje 10 bodova za vodećom Crvenom zvezdom. Da li su crno-beli toliko slabi ili su crveno-beli mnogo jaki, pitali smo Milka Đurovskog, legendarnog fudbalera dva kluba.



Jedno je sigurno - Partizan je mnogo bolji u Evropi nego u Srbiji.

- Partizanov problem je to što nema dovoljno igrača da igra sva takmičenja. Isti je slučaj i sa Crvenom zvezdom. I odmah se nameće pitanje šta je važnije, Evropa ili domaće prvenstvo. Po meni je to prvenstvo i tu bi trebalo dati više od sebe. A, s druge strane, u Evropi se zarađuju pare. Ali biće u prvenstvu još svašta, 10 bodova nije teško okrenuti i ne mislim da od toga treba praviti problem - počeo je Milko razgovor za Kurir i dodao:

- Meni, recimo, mnogo stvari nije jasno u eks-Ju fudbalu. Na primer, gledao sam ovu utakmicu sa Čukaričkim i ne shvatam zašto Partizan nije igrao sa, recimo, četiri špica. Drugo, nije mi jasno ko vodi tim, Savo ili pomoćnici. On stoji pored linije, a oni skaču kao da oni vode tim - nastavio je Đurovski razgovor uz konstataciju da daje punu podršku Savi.

- Prvo da kažem da u svemu podržavam Savu Miloševića. Treba ga pustiti da radi jer posao dobro radi - jasan je naš sagovornik.

foto: Dragana Udovičić

Konstatujemo da Partizan nije mogao da igra sa četiri špica jer ih nema na raspolaganju.

- Pa to mi nije jasno. Pričao sam sa Savom o tome ranije i on zna da treba dovesti pravog igrača. Zašto ne dovedoše još nekog špica? Ili kako to da u školi Partizana nema nekog mladog napadača - pita se Milko.



Šta vredi kad gube I PARTIZAN I ZVEZDA SU BOLJI OD MANČESTERA

Đurovski je naglasio i to da ni Partizan ni Crvena zvezda ne smeju da izlaze na teren sa velikim evropskim klubovima, spremni da izgube utakmicu. - Ne sme se zaboraviti da se tamo igra za Srbiju, da moraju da se sakupljaju bodovi. Ne može da bude „primili smo pet komada“ i nikom ništa. U svaku utakmicu mora da se uđe da bi se pobedilo. Čini mi se da Partizan nije trebalo da izgubi od Mančestera, mislim da i Partizan i Zvezda imaju bolje igrače od njih. Navijam da prođu i Partizan i Zvezda.



Slaba korist od Evrope NIKOG DA PRODAMO ZA 20 MILIONA EVRA

Takmičenje u Evropi je, po Milku Đurovskom, nesigurna stvar za klubove sa naših prostora. - Ne mogu naši klubovi nešto mnogo da naprave u Evropi, velika je tu lova. Mogu da uđu ponekad, i to je to. Igranje u Ligi šampiona ili Ligi Evrope samo je na trenutke. Pa igrao je Partizan Ligu šampiona, pa ništa. To se zaboravi. I Zvezda nije prodala sad nekog igrača za, recimo, 20 miliona evra nakon prošlogodišnje Lige šampiona. A, s druge strane, moraš više da platiš i one kojima hoćeš da se pojačaš.



Kurir / Gojko Filipović

Foto: Dragana Udovičić, @starsport

Kurir