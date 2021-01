STANKOVIĆ SUMIRAO RAD NA KIPRU: O Milanu, odlasku Bena, Kataiju...

- Želim da se zahvalim klubu na tome što su nam obezbedili da u miru, po lepom vremenu odradimo jak deo priprema koji će nam u budućnosti mnogo značiti. Prezadovoljan sam urađenim, i pre svega time što su svi igrači, sem Petrovića koji je imao upalu tetive, odradili sve treninge. Kad uporedim ovo sa Kiprom od pre godinu dana, mislim da smo mnogo napredovali i da je to veoma vidljivo. Recimo, Nikolić je "obrnuo igricu" što se tiče trkačkih testova i oduševio me - počeo je Stanković.

Osvrnuo se i šef stručnog štaba crveno-belih na prelazni rok, što se tiče dolazaka.

- Ako bude interesantan igrač na tržištu za Crvenu zvezdu - dovešćemo ga, ako ne, mislim da možemo u ovom sastavu da nastavimo dalje, jer stav kluba je, kao i moj, da ne želimo da nagomilavamo fudbalere, već da radimo sa onim što imamo na raspolaganju. Prezadovoljan sam igračima, ako bude nekih prilika - reagovaćemo.

Govorio je i o potencijalnim odlascima.

- Od priče do realizacije transfera je ogroman put, tako da je to sve što mogu da kažem u slučaju Bena. Ako ode reagovaćemo, ako ostane još bolje. Što se tiče Radulovića, stav kluba je jasan što se tiče igrača koji dolaze iz Omladinske škole u prvi tim. On je fenomenalan fudbaler kom trebaju utakmice, a to će imati u Grafičaru i verujem da će tamo dosta napredovati.

Zadovoljan je činjenicom da je Katai počeo da trenira.

- Na naše veliko zadovoljstvo, on je počeo individualno da radi. Ide u Tursku i proći će drugi deo priprema sa nama. Što se tiče spiska putnika, niko neće otpasti u tom smislu, svi zdravi igrači će putovati.

Samo reči hvale imao je za novajlije koje po prvi put prolaze pripreme sa klubom iz Ljutice Bogdana.

- Bakajoko se sjajno uklopio u grupu. Ima veliku pomoć od Sanoga i Bena koji pričaju francuski. Radimo na igri, na uigravanju, ali njegovi kvaliteti za mene nisu upitni. Odadu vidim isključivo u veznom redu i on samo treba da nastavi da radi i trenira kao sad, i zaista je budućnost Crvene zvezde. On i Stanković su ozbiljno pojačali konkurenciju u veznom redu.

Govorio je Stanković i o mladom Lazetiću.

- On je fizički odličan, ali mora mnogo da radi. Pred njim je ozbiljna budućnost, ako profesionalno shvati sve obaveze.

Šef stručnog štaba Zvezde je govorio i o potencijalnim pojačanjima na štoperskim pozicijama, i o formaciji sa tri centralna defanzivca.

- Zadovoljan sam štoperima koje imam na raspolaganju i jedino u slučaju odlaska reagovaćemo da se tu pojačamo. Za sada sve ostaje ovako. Prezadovoljan sam kako rade, a što se tiče broja štopera na meču, to nema nikakve veze, isključivo gledam instrukcije koje postavljam pred njih, a ne koliko će ih izaći na teren.

Osvrnuo se Stanković i na dešavanja u Milanu, koji je naš protivnik u okviru šesnaestine finala Lige Evrope.

- Vidim da rade na dovođenju igrača, pominje se Mandžukić koji je u godinama, ali je svakako fizički spreman. Videćemo kako će se uklopiti u njihovu igru, da li je došao kao starter ili rezerva Ibrahimoviću, ali imamo vremena do tad - zaključio je Stanković.

Kurir sport

Kurir