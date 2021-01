NAJVLJEN KRAJ SARADNJE: Andre Viljas Boaš na kraju sezone napušta Olimpik Marsej!

Trener Olimpika iz Marseja Andre Viljas Boaš najavio je danas da će na kraju sezone napustiti taj fudbalski klub.

Posle dobrog početka sezone, Marsej je sada pao na šesto mesto na tabeli i ima 13 bodova manje od Pari Sen Žermena i Lila, na prvom i drugom mestu.

Novinare je zanimalo da li će Viljas Boaš otići kada mu ugovor istekne u junu.

"Naravno, mislim da hoću. S obzirom na položaj u kome se nalazimo, to je sasvim normalno. To je u suprotnosti sa onim što govore direktori, ali to će biti kraj", naveo je portugalski trener.

On je prošle sezone predvodio Marsej do drugog mesta na tabeli.

Viljas Boaš je rekao da ne očekuje da će mu uprava ponuditi novi ugovor.

"Mislim da to nije moguće. Vidite, imamo veliki zaostatak za prve tri ekipe. Neću to osporavati. Sledeća sezona će za klub biti nulta godina, potpuno čišćenje. Dobro je napraviti čvrste temelje za budućnost", naveo je on.

Beta

Kurir