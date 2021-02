TRENER ČUKARIČKOG: Igrali smo tri meča za sedam dana, to je ostavilo traga na ekipu

- Iza nas je zaista teška utakmica. U prvom poluvremenu se Zlatibor pokazao kao izuzetno tvrd i kvalitetan protivnik, mi nismo uspevali da iskažemo sve naše kvalitete. Gosti su imali veliki broj udaraca ka našem golu, što je nesvojstveno našem timu. U nastavku smo se „sabrali“, znali smo da nam možda nije dan, da treba da sačuvamo mir. Na kraju, to je rezultiralo pobedom, koja je vrlo bitna – istakao je na početku razgovora Dušan Đorđević, šef struke Čukaričkog.

U zgusnutom rasporedu, belo-crni su u tri meča osvojili sedam bodova, uz pobedu protiv Zlatibora, slavili su na Banjici protiv Rada, a pre toga su remizirali sa Vojvodinom.

- Igrali smo tri meča u sedam dana, ta serija mečeva ostavila je traga na našem timu. Posebno se to odnosi na utakmicu sa Vojvodinom na zaleđenom terenu, 45 minuta sa igračem manje. Taj meč bio je vrlo stresan, a potrošnja igrača u ogromna. Isto tako, protiv Rada smo igrali na kaljuzi, delovali smo ozbiljno i pobedili smo. Sada se osetilo i to da smo za srpske uslove imali vrlo kratke pripreme. Zbog svega toga, vrlo sam zadovoljan osvojenim bodovima, ostali smo na poziciji koja je za nas dobra.

Prvih 45 minuta nisu bili baš najbolji za Brđane, ali je u nastavku tim Dušana Đorđevića delovao mnogo bolje.

- Situacija pred kraj prvog poluvremena, kad smo pogodili dve prečke, je i meni bio znak da ne menjam ništa prerano, s obzirom da je Savić zbog povrede već bio van igre. Kazao sam igračima u poluvremenu, i kad nam nije dan, moramo da ostanemo strpljivi, da guramo naše kvalitete, na kraju nam se to isplatilo.

Stefan Čolović je već pokazao da je veliko pojačanje Čukaričkog u borbi za Evropu, a priznao je Đorđević da će on dodatno rasteretiti igrače u veznom redu, pre svega Birmančevića i Savića.

- Čolović je već protiv Rada i Vojvodine pokazao da je veliko pojačanje. Ali, on je bukvalno nekoliko meseci bio bez ekipe, nije trenirao sa timom, to se održava i na njegovu igru. Bio je možda malo energetski slabiji protiv Zlatibora. Ne osporavam njegove kvalitete, kao ni Birmančevićeve ili Savićeve, niti bilo koga drugog. To su sve momci kojima u ovakvom rasporedu mora da se dozvoli da ne budu baš uvek na onom nivou na kojem mi želimo.

Srđan Mijailović je protiv Vojvodine dobio dva žuta kartona, javnu opomenu je dobio vrlo brzo i u duelu protiv Zlatibora.

- On je igrač koji radi sve za ekipu, i to punog srca. Možda ga nekad ponese želja da što pre dođe do lopte. Pričali smo u poluvremenu, kazao sam mu da mora još malo da izdrži, on me je ubeđivao da će izdržati do kraja. Ipak, pri dobrom rezultatu rešio sam da ne rizikujem i izvučem ga iz igre.

Problem u pobedi protiv Čajetinaca mogle bi da budu povrede dvojice provtimaca, igru su prinudno ranije morali da napuste Milan Savić i Nikola Ćirković.

- Savić je posle utakmice sa Radom prijavio da ga malo zateže loža. Međutim, dan-dva posle toga, kad god sam ga pitao, ništa ga nije bolelo. Pričam vam otvoreno, izgleda da je nešto postojalo, a da on iz želje da ne ispadne iz tima, to nije prijavio, iz najbolje namere. Potisnuo je i trpeo to, tako da još ne znamo stepen povrede. Ćirković je u drugom poluvremenu platio ceh promenama terena i podloga. Ali, ne brinem se za njih dvojicu, već dugo vremena nemamo povređenog igrača i siguran sam da će obojica uskoro biti u stroju – zaključio je Đorđević.

Čukarički će naredni meč igrati protiv OFK Bačke u Bačkoj Palanci, u okviru 24. kola Super lige. Taj susret na programu je u subotu, 27. februara od 14 časova.

Kurir sport

Kurir