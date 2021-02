BRĐANI IDU PO NOVE BODOVE! Stefan Kovač: Oprez protiv Bačke, zadovoljan i minimalcem!

Belo-crni odličnu seriju igara i rezultata žele da nastave i u Bačkoj Palanci, protiv OFK Bačke (subota, 14 časova).

Rivala koji ih je prilično namučio u prvom meču na Banovom brdu, kad je Čukarički slavio „kasnim“ golom Asmira Kajevića u 76. minutu. Na toj utakmici Stefan Kovač je dobio crveni karton u 58. minutu. Ipak, i sa desetoricom, u poslednjih pola sata belo-crni su uspeli da dođu do trijumfa.

- Bačka je još tada pokazala da je veoma tvrd protivnik, sa dosta visokih igrača. Mi smo bili dobri na tom meču, iako se meni dogodio taj peh, da nesmotreno dobijem, moram da istaknem, zasluženi crveni karton. To je jedini put do sada da sam isključen, i velika škola za mene ujedno. Igrali smo dobro i pre tog i posle tog momenta, srećom Kajević je postigao pogodak, a ekipa je pokazala karakter. Uvek se borimo do poslednjem minuta, pobeda je bila nagrada za trud – kazao je Stefan Kovač, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine.

U Čukaričkom se ne obaziru na dešavanja u klubu iz Bačke Palanke. Podsetimo, pre nekoliko dana je naredni rival Brđana ostao bez trenera Nenada Vanića.

- Pripremamo se za utakmicu kao da Bačka nije poslednja, već kao da je ispred nas na tabeli. Veoma su čvrsti, igraju jako, na nama je pre svega da probamo što pre da golom „otvorimo“ utakmicu i pre svega da se čuvamo njihovih prekida – upozorio je Kovač, koji je dodao da bi bio zadovoljan i minimalcem:

- Svaka pobeda donosi tri boda. Tri po tri, i eto nas tu gde želimo da budemo.

Čukarički je vezao tri pobede u gostima, na zatvaranju prvog dela sezone bili su bolji od Radnika u Surdulici (1:0), potom su slavili u Inđiji (1:0) i na Banjici protiv Rada (2:0).

- Uigraniji smo, imamo još više iskustva nego na početku sezone. Dovoljno je samo da se pogledamo na terenu i svako zna šta treba da radi. Kad se to dogodi, vrlo teško i primamo golove, pa je rivalima daleko teže.

Zgusnut raspored i igranje u ritmu sreda-subota, prema rečima Kovača, ne predstavlja veliki problem za Čukarički.

- Svejedno nam je da li je sreda ili subota, moramo da pružamo svoj maksimum i da pobeđujemo u bilo kom terminu. Pa i onda kad ne igramo baš najbolje, kad nam nije dan, kao na primer u prethodnom meču protiv Zlatibora. Nebitno je na kojoj je poziciji rival, svaka od ekipa u Super ligi ima određeni kvalitet – istakao je Kovač.

Brđani trenutno čvrsto drže četvrtu poziciju, sa osam bodova više od TSC-a i Spartaka, a samo dva manje od trećeplasirane Vojvodine.

- Naravno da gledamo tabelu posle svakog kola. Borimo se najpre da zadržimo četvrto mesto, koje bi trebalo da vodi u Evropu, ukoliko se u Kupu sve poklopi. Mi se sve pitamo, od nas zavisi, trudićemo se ukoliko nam se ukaže prilika da se pomerimo i na treće mesto.

Kovač je u Čukaričkom dve godine, a za to vreme odigrao je čak 62 utakmice, postigao je sedam golova, a šest puta je bio asistent.

- Iskreno, kad sam došao, očekivao sam da će mi biti potrebno više vremena za prilagođavanje. Imao sam i malo sreće, ekipa je igrala veoma dobro, sa druge strane uvek sam se trudio, na svakom treningu i na svakoj utakmici svih ovih godina.

Na pitanje koliko je realno da će u dresu Čukaričkog odigrati stoti meč, Kovač se najpre nasmejao, a potom odgovorio:

- Ne razmišljam o tome, ali svakako da je velika stvar za svakog igrača da odigra toliko broj mečeva u jednom klubu. U mom slučaju, to bi značilo da ostajem i naredne sezone u Čukaričkom, ali ostaje da vidimo šta će biti na kraju sezone – istakao je Stefan Kovač.

