ZVEZDAN TERZIĆ ZADOVOLJAN POSLE DVOMEČA SA MILANOM: Rastemo kao klub, hoćemo opet u Ligu šampiona!

Sinoć tokom meča i posle utakmice osećao sam ponos, sreća, zadovoljstvo, a jutros kada sam se probudio osećam tugu i žal za velikom propuštenom šansom da se prođe dalje, rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić posle eliminacije od Milana u Ligi Evrope.

"Crvena zvezda je veliki klub, ne smemo da propuštamo ovakve šanse, da bacimo skroz sedmostrukog šampiona Evrope na kolena. Mislim da smo ukupno gledano u dvomeču bili bolji tim. Ukupan rezultat je 3:3, ne želim da tražim alibi u ta dva penala, crvena kartona i sve ostale probleme sa kojima smo se suočavali u ova dva meča. Mislim da smo više od Milana zaslužili prolaz", rekao je Terzić novinarima na povratku iz Milana.

Ponosan sam naravno kao pto su ponosni svi navijači Crvene zvezde na ovaj dvomeč, ali sam generalno ponosan na sve ovo što smo uradili od kluba u poslednjih sedam godina, naveo je on.

foto: @starsport

"Rekao sam na Skupštini pre dve nedelje da je Crvena zvezda porasla kao klub u svim segmentima, da je porastao ugled kluba u svim evropskim okvirima, napravili smo sjajne rezultate. Četiri godine igranja Evrope, treća uzastopna titula, blizu smo i četvrte. Porasli su nam koeficijenti, nadam se da ćemo od leta biti 39. klub u Evropi, što nam omogućava lakši ulaz u grupnu fazu, a to je automatski generisanje mnogo većih prihoda".

Prema njegovim rečima, tržišna vrednost igrača je porasla, generalno ono što me posebno raduje je to da se vratilo poverenje u Crvenu zvezdu.

"Sinoć smo dobili poruke kao da smo ušli u Ligu šampiona. Opet se veruje Zvezdi kao što se verovalo 1990/91 godine i mislim da je to jedan ogroman benefit za naš klub. Rekao sam i pre dva meseca, da Crvena zvezda u poslednjih 25 godina nije imala ovako dobar tim, ovako dobre igrače i to su pokazali u ovom dvomeču", istakao je Terzić.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

On je izuzetno pohvalno govorio o radu trenera Dejana Stankovića, o partijama Mirka Ivanića i poručio da je sada najvažnije da se ekipa okrene nastavku sezone na domaćoj sceni.

"Moramo da osvojimo duplu krunu i budemo što bolji u kvalifikacijama za Ligu šampiona. To nam je cilj, jer je jasno da smo porasli kao klub i da možemo da se nadmećemo sa svima u plej-ofu. Biće to teški mečevi, uvek u kvalifikacijama ima mnogo iznenađenja i dešava se da i bolje ekipe ispadnu, to je draž fudbala, samo se nadam se kola neće slomiti na nama. U kvalifikacijama ćemo nastupiti kao favoriti, bićemo ozbiljni i profesionalni i nadam se da ćemo se izboriti. Prema informacijama koje imam, ponovo će se igrati dvomeči", zaključio je Terzić.

Tanjug

Kurir