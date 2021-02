STANKOVIĆ POSLE PROLETERA: Samo kad smo svi izašli na nogama s terena

Zvezda je u meču 24. kola Superlige na svom stadionu bila ubedljiva i sa 4:0 je izašla na kraj sa gostima.

“Pričali smo da je teško posle dva takva meča protiv Milana i kako smo ispali, ali govorio sam da ne može neko da ima veći motiv od nas. Znamo cilj i bila nam je bitna utakmica. Prvo poluvreme fenomenalno sa dosta ritma. U drugom smo malo izrotirali da odmorimo nekoga. Pao je ritam što je evidentno”, rekao je Stanković za Arenu sport.

U nastavku meča u igru su ušli Aleksandar Katai i Slavoljub Srnić, a izašli su Gelor Kanga i Mirko Ivanić.

Katai je u 90. minutu postigao četvrti gol za overu pobede crveno-belih, što je Stanković posebno istakao.

“Dali smo minutažu nekom ko nije igrao. Drago mi je što se Sale Katai vratio na pravi način pogotkom. Bitno da su svi izašli na svojim nogama i da nije bilo povreda tako da, već u sredu imamo sledeću utakmicu”, rekao je trener Zvezde.

Crvenu zvezdu u nastavku prvenstva očekuje utakmica sa TSC-om u gostima, koja je na programu u sredu od 16 časova i pet minuta.

"Sada idemo da odmorimo, a zatim se okrećemo pripremama za sredu, a onda nas očekuje utakmica u nedelju i tako do kraja prvenstva. Na to smo se navikli, za to smo se spremali, za to radimo i znamo koji nam je cilj, tako da nećemo odustajati od toga", zaključio je Stanković.

Kurir sport

Kurir