MENI JE VREME DA ODEM, A NE NJEMU: Ćiro Blažević se biranim rečima oprostio od Zlatka Kranjčara

Kranjčar je preminuo nakon kratke i teške bolesti, u bolnici u Zagrebu.

"Još uvek ne mogu da se oporavim od šoka, ne mogu da ustanem iz kreveta. Ne znam šta da kažem, jako sam tužan... Meni je vreme da odem, a ne Cici, znao sam da je slab, ali nisam znao da je tako loše", rekao je osamdesetšestogodišnji Miroslav Ćiro Blažević.

Popularni Ćiro je od 1980. do 1983. godine trenirao Kranjčara u zagrebačkom Dinamu.

Kranjčar je rođen 15. novembra 1956. godine, a svojevremeno je bio reprezentativac Jugoslavije.

On je svoju fudbalsku karijeru započeo u Dinamu iz Zagreba, za koji je nastupao punih 10 godina od 1973. do 1983. godine. Nosio je i dres Rapida iz Beča i Sent Polena. Sa Dinamom je osvojio i jednu titulu prvaka Jugoslavije.

U reprezentaciji Jugoslavije je skupio 11 nastupa i postigao je tri pogotka.

U trenerskoj karijeri je bio selektor Hrvatske od 2004 do 2006., a vodio je i Crnu Goru pre 10 godina. Bio je trener Dinamo Zagreba u nekoliko navrata, a poslednji posao obavljao je kao selektor olimpijske selekcije Irana.

