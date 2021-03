NADA TOPČAGIĆ ODUŠEVLJENA GESTOM ZALTANA IBRAHIMOVIĆA NA SANREMU: Vratio me je u orbitu, molim se za njega u crkvi! VIDEO

" Stvarno sam zatečena, gori region! Takva ličnost da u moru mojih koleginica da baš izabere takstove moje pesme. Zlatan je rastao uz moju pesmu. Ja sam harala Jugoslavijom, imala sam veliku turneju i Švedskoj. Ja sam se srela sa Zlatanovim ocem, Šefik je pričao da mu sin trenira u nekom malom klubu tu i ja pitam mog menadžera da li je to bilo, da li se dobro sećam i on mi kaže: 'Kako nismo!' Rekla sam da ću ići u Svetu Petku u crkvu da ga služi zdravlje, on je mene vratio u moju mladost i popularnost. Sada se osećam kao kada sam pevala moj početni hit, hit leta tada, bila sam klinka i cela Jugoslavija me jurila", priča Nada i dodaje:

"Ja sam tražila šta da obučem, sinoć me to zadesilo. Čestitali su mi na Sanremu, ja se pitam kakav Sanremo. Moliću se da Zlatan uvek bude jak i zdrav."

" Jedino mi je Keba čestitao, nismo se čuli, ali Kebu pozdravljam, hvala mu puno. Možda će stići čestitke... Meni je žao što Miša Marković nije među nama, bio bi jako ponosan. Svi su prodali svoje pesme, a jedino ih je Miša čuvao. Sanja Ilić Balkanika je tu pesmu odsvirao, ta pesma je hit epohe. Presrećna sam, da Bog da davao golove do besvesti. Digao si me iz pepela u orbitu", izjavila je Topčagićeva.

00:22 NADA TOPČAGIĆ PORUČILA IBRAHIMOVIĆU: Idem i u CRKVU SVETE PETKE da se MOLIM za njegovo zdravlje (KURIR TELEVIZIJA)

