UŽIVO, VIDEO! CRVENO-BELI ČEKAJU ŠAPČANE: Crvena zvezda - Mačva (19.10), sastavi

Tok meča

CRVENA ZVEZDA: Borjan – Gajić, Degenek, Pankov, Rodić – Petrović, Ben, Nikolić, Ivanić, Katai – Pavkov.

MAČVA: Perić - Pejović, Kremenović, Dabić - Mijailović, Kočar, Knežević, Obrovac - Ćirković, Panić, Trimanović.

Sastavi

Domaćini su tokom aktuelne sezone zabeležili dvadeset tri pobede, uz dva remija i bez pretrpljenog poraza, pa sa 71 bodom na svom kontu trenutno zauzimaju 1. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini savladali ekipu Čukaričkog, a rezultat je bio 2:0.

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da nema odmora i da će protiv Šapčana na teren izvesti najjači mogući sastav:

’’Ozbiljno spremamo utakmicu protiv Mačve, znamo šta nam je cilj i kako želimo da igramo. To je zaostali meč kom ćemo prići maksimalno, kao i svakom do sada. Od prvog minuta ćemo nastojati da ’’slomimo’’ protivnika i što pre to učinimo biće nam lakše. Nema razloga da odmaram igrače, oni su spremni i predah će doći posle 20. marta kada završavamo ciklus od 11 utakmica u 40 dana. To je zaista paklen ritam. Momci dobro rade, treniraju, koncentrišu se, daju maksimum i sutra će izaći najbolji sastav u datom trenutku.’’

Gosti su tokom aktuelne sezone zabeležili šest pobeda, uz dva remija i sedamnaest poraza, p A 20 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 19. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini savladali ekipu Proletera, a rezultat je bio 3:1.

Prethodni duel ovih rivala odigran u Šapcu tokom prvog dela sezone ekipa Crvene zvezde je rešila u svoju korist, a rezultat je bio 0:3.

Šef stručnog štaba crveno-crnih Alfred Jermaniš ističe da je Crvena zvezda najkvalitetnija ekipa u ligi, ali da nema predaje:

’’I pored činjenice da je Crvena zvezda najkvalitetnija ekipa u ligi, Mačva se ne predaje i spremna je za borbu. Kada igrate protiv Crvene zvezde stvar je jasna ko je favorit, što ne znači da ćemo se mi predati pre utakmice. Sigurno je da ćemo pokušati da na svaki mogući način neutrališemo taj njihov kvalitet u igračkom kadru. Ne plašimo se, ovo je za nas jedan veliki izazov. Očekujem od mojih igrača da daju sve od sebe da zabeležimo dobar rezultat. Hteo bih da pohvalim moju mladu ekipu, podigli smo efikasnost, forma je u usponu.’’

Zaostali meč 22. kola Super lige Srbije između Crvene zvezde i Mačve igra se sa početkom u 19:10 časova.

