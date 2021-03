ŠTA RADI OVAJ ČOVEK! Dušan Vlahović upisao het-trik za jedno poluvreme! Bivši igrač Partizana je NEZAUSTAVLJIV

On je to dokazao i u meču sa Beneventom kada se već do 26. minuta dva puta upisao u strelce, u rasponu od samo 18 minuta, a onda i kompletirao "het-trik" u finišu prvog dela.

Prvo je poput predatora sačekao jednu loptu u petercu, da bi još jednom slično pogodio jer se najbolje snašao u gužvi i zakucao loptu u mrežu "veštica".

A treći je bio pravo remek delo jer je sve sam uradio. Prihvatio je loptu od golmana Dragovskog, izdržao napadača i "kiflom" poslao loptu u gol. Majstorski!

Bivši đak Partizana je već na 12 pogodaka u Seriji A ove sezone, čime se probio među 10 najboljih golgetera italijanskog šampionata.

Acá está Dusan Vlahovic, el goleador de la #Fiorentina pic.twitter.com/VKOrjfNGK1 — Juan Manuel Nahoum (@juanmanahoum) March 13, 2021

Kurir sport

Kurir