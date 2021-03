PLAVCI SE NIKOGA NE PLAŠE Tuhel: Niko ne želi da igra protiv Čelsija

Čelsi se sinoć plasirao u četvrtfinale Lige šampiona pošto je u revanš utakmici osmine finala pobedio Atletiko Madrid sa 2:0. Londonska ekipa pobedila je u prvom meču sa 1:0.

"Prilično sam siguran da niko ne želi da igra protiv nas. To će biti super težak izazov, pošto smo u četvrtfinalu. To je veliki korak, ali niko ne bi trebalo da se plaši. Dobićemo protivnika i pripremićemo se najbolje što možemo", rekao je Tuhel, preneo je Skaj.

To je prvi put od 2014. godine da se Čelsi plasirao medju osam najboljih u Ligi šampiona.

"Najvažnije je da mi osećamo da smo ovo zaslužili, najvažnije je da igračima damo povratne informacije šta su uradili u pogledu kvaliteta. Najvažnije je da to osećate i da niko ne mora da vas ubedjuje. Morate to da osetite. Igraju sa posebnom vezom, a ovakva igra i rezultati vam daju odredjenu prednost da ostvarite posebne stvari", naveo je Tuhel.

Otkako je Tuhel preuzeo Čelsi od Frenka Lamparda, ekipa je neporažena u 13 uzastopnih utakmica, od čega je 11 mečeva završila bez primljenog gola.

Jedan od najboljih igrača utakmice bio je igrač Čelsija Ngolo Kante.

"Kada imate u timu NG (Ngoloa Kantea) on je kao jedan i po igrač na terenu, to je jednistveno. Zadovoljstvo je biti njegov trener, on je veliki poklon za mene, momak koji je toliko skroman, koji mnogo pomaže na terenu. Ali, ne treba potceniti njegova kvalitetna dodavanja, driblinge. On je uz Matea Kovačića morao dobro da odigra jer je odsustvovao Žoržinjo, a to su i uradili", naveo je trener.

Trener Atletiko Madrida Dijego Simeone rekao je da je Čelsi zasluženo prošao dalje, a da će se njegova ekipa okrenuti borbi za titulu u španskoj ligi.

"Treba čestitati protivniku jer je bio bolji. Nimalo se ne plašimo onoga što nas čeka. Ove sezone smo se mučili u ; Ligi šampiona. Sezona je bila teška za nas, nismo bili bolji, Čelsi je bio bolji. Moramo da se popravimo. Nastavljamo dalje, uz istu motivaciju, posvećenost i entuzijazam čekamo sledeću utakmicu", naveo je Simeone.

Žreb za Ligu šampiona održaće se u petak, a prve četvrtfinalne utakmice na programu su 6. i 7. aprila.

