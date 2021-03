HRVATSKIM MEDIJIMA TEŠKO PAO REMI ORLOVA SA PORTUGALOM: Sudija je poklonio izjednačenje Srbiji, a Ronaldu je poništen gol VIDEO

Hrvatski mediji posvetili su dosta prostora utakmici između Srbije i Portugala koja je završena rezultatom 2:2.

Mahom, u prvi plan ističu da je Kristijano Ronaldo napravio haos u finišu meča pošto mu je poništen pogodak.

Ipak, najdalje je otišao Večernji, koji nije video jedno spornu situaciju, već dve.

"Sudije poklonile izjednačenje Srbiji, a Ronaldo "poludeo": Poništili mu gol u 95. minutu", stoji u naslovu teksta u kome se ističe:

"U najzanimljivijoj utakmici subotnjeg programa evropskih kvalifikacija za odlazak na Svetsko fudbalsko prvenstvo koje će se igrati u Kataru 2022. godine Srbija i Portugal su u grupi A igrali 2:2 (0:2). Portugal je stigao do velike prednosti u prvom poluvremenu s dva gola glavom Dioga Žote (11, 36), no Srbija je u nastavku uspela da spasi bod i uz obilatu sudijsku pomoć. Već u prvoj minuti nastavka Aleksandar Mitrović (46) je smanjio na 1:2 no holandska sudijska ekipa propustila je a označi ofsajd u kojemu se prethodno nalazio asistent Radonjić. Na 2:2 izjednačio je Kostić (60) iz lepe akcije, da bi u sudijskoj nadoknadi sudije još jednom teško oštetile Portugal. Kristiano Ronaldo je u trci za loptom bio brži od golmana Dmitrovića te poslao loptu prema praznoj mreži. Srpski štoper Stefan Mitrović izbio je loptu nakon što je ona prešla gol-liniju te je Portugal trebao povesti sa 3:2, no sudije nisu označile pogodak već je glavni delilac pravde Makele čak pokazao i žuti karton Ronaldu zbog prigovora."

Kurir sport

Kurir