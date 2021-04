FUDBALSKI GEN! Mitar i Kristina su NAJPOPULARNIJI domaći par, a malo ko zna da je ona ćerka POZNATOG SRBINA! (FOTO)

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović već dugo je u ljubavi sa atraktivnom Kristinom Janjić sa kojom će uskoro stati na "ludi kamen", a otkako su se upoznali temperamentni Mitar je potpuno drugi čovek.

"Rano sam zasnovao porodicu, ali to je nešto najlepše što mi se desilo i što sam uradio u životu. Osećaj da vas neko čeka kod kuće uvek kad dolazite sa treninga, utakmice ili dugih putovanja zaista je nešto što me tera da više radim i treniram. Sada imam i sina koji će se jednog dana ugledati na mene i naravno da bih voleo da uvek čuje samo lepe priče o svom ocu. Odrastanje u Engleskoj nije lako, posebno za nas koji dolazimo iz male države, ali siguran sam da će Luka, bez obzira na to gde nas fudbal bude odveo, imati sve uslove za obrazovanje kao i druga deca", rekao je fudbaler Fulama.

foto: Instagram

Malo ko zna da je upravo Kristinin otac poznati srpski trener Aleksandar Janjić.

On je vodio Rad, Bežaniju, Javor, Smederevo, Voždovac, Jagodinu, Metalac i Inđiju.

Aleksandar Janjić (desno) foto: Starsport©

(Kurir sport)