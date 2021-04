JAVOR DOČEKUJE BAČKU Bondžulić: Samo naizgled laka utakmica

"Očekuje nas naizgled laka utakmica, a zapravo sigurno neće biti tako", rekao je Bondžulić, prenosi klub.

"Bačka je pod vodjstvom novog trenera u svakoj utakmici, po onome što je prikazala na terenu, odigrala makar egal. I protiv Partizana su u prvih 45 minuta bili ravnopravni. Sve ostale utakmice su izgubili 'na žilet', a iznenadili su Mladost iz Lučana, i u toj utakmici su mogli da pobede", dodao je on.

Fudbaleri Javora dočekuju sutra ekipu Bačke u utakmici 29. kola Super lige Srbije.

Tim iz Ivanjice je na 12. mestu na tabeli sa 33 boda, dok je Bačka poslednja sa samo 15 osvojenih bodova.

"Mi ne možemo pobeći od uloge favorita, jer igramo na domaćem terenu. Moramo biti koncentrisani, jer će Bačka do kraja sezone sigurno odigrati časno i nekome pomrsiti račune. Moramo biti obazrivi i odigrati utakmicu kao da je bitna jednako i jednima i drugima. Fokusiraćemo se na svoj zadatak, ne smemo dozvoliti greške i samo tako možemo pobediti", rekao je Bondžulić.

Defanzivac Javora Stefan Vico rekao je da veruje u kvalitet svoje ekipe i da očekuje trijumf.

"Očekuje nas teška utakmica. Zanemarićemo to što se Bačka nalazi na dnu tabele. Doći će da čekaju svoju priliku. Imaju dobrih pojedinaca, ali mislim da možemo da ostvarimo svoj cilj, a to su tri boda, ukoliko budemo na svom nivou", rekao je on.

Utakmica Javor - Bačka igra se sutra od 14.55.

