KOLAROV REŠIO MISTERIJU: Progovorio o povredi i ne igranju protiv Škotske

- Što se mene tiče, to što je bilo u novembru, ja sam doneo odluku da ne igram, nije tačno da je trener meni zabranio. Neke stvari sam na svoju ruku radio, nisam bio zdrav, mogao sam da izađem na teren, pa da se posle deset minuta uhvatim za nogu i da bude sve u redu.

- Mogao sam da očekujem da će FSS tad da stane iza mene, sad što su se javljali i pričali, neko je komentarisao iz svog interesa. Ovaj put ja, pre deset godina neko drugi, zbog penala, očekivao sam da na mene bude najveća krivica. Sada je druga energija, čini mi se - rekao je Kolarov u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem.

On je prokomentarisao dolazak novog selektora Dragana Stojkovića.

- Dobra mi je energija u reprezentaciji. Piksi je doneo neku novu energiju u nacionalni tim. Nadam se da će preokrenuti stvari i da se nećemo tu zaustaviti. Sa aktuelnim selektorom imam super odnos. Doći će u Milano, ići ćemo na večeru, rekao je Kolarov.

Srbija u mlađim selekcijama ima rezultata, ali kvalitet se "izgubi" kada dođu do seniorskog tima Srbije.

- Kao nacija imamo talenta za sport. U mlađim kategorijama igramo na talenat. Mislim da imamo veliki problem da u poslednjim godinama napravimo korak između mladih kategorija i seniorske reprezentacije. Rekao bih da imamo problema sa strukom. Činjenica je da moramo da imamo najbolje uslove da stvaramo maksimum, a to nije godinama tako. Ima krivice nas, ali i trenera.

Kolarov smatra da treba uspostaviti isti sistem od kadeta do seniora.

- Mi stvaramo pritisak kadetima da osvoje svetsko prvenstvo. Ja to ne bih radio. Trebalo bi napraviti sistem da kadetski tim stvori igrača za "A" reprezentaciju. Bitno je imati pobednički mentalitet, a to se stvara treningom, to decu treba učiti.

