ZGODNA NATAŠA JE VRATILA IVANIĆA U ŽIVOT Upoznajte atraktivnu devojku Zvezdinog junaka! FOTO

Fudbaler Crvene zvezde Mirko Ivanić igra sezonu života.

Momak iz Bačkog Jarka je maksimalno opravdao poverenje koje mu je ukazao trener Dejan Stanković. Jedan je od glavnih tvoraca evropskih uspeha Zvezde ove jeseni, a njegov pobednički gol u derbiju došao je kao kruna sjane sezone u crveno-belom dresu.

Ipak, put koji je prošao na Marakani nije bio posut samo laticama. Prva sezona na Marakani bila je za zaborav. Prilagođavanje je dugo trajalo i ni sam nije verovao da će uspeti u Zvezdi.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

U teškim momentima imao je podršku svoje dugogodišnje devojke Nataše Perić, koja mu je pomogla da vrati samopouzdanje i pokaže svima zašto su crveno-beli toliko želeli da ga dovedu iz BATE Borisova.

"Izgubio sam veru, čak sam pomislio da u Crvenoj zvezdi neću pronaći sreću. I nešto veliko. Dug je to proces, da počnete pozitivno da razmišljate. Pomogle su mi neke osobe. Kada bih morao nekog da izdovojim, onda je to moja Nataša, koja je sa mnom sedam godina u dobru i u zlu. Ona studira psihologiju, pa je to bila olakšavajuća okolnost", rekao je u jednom intervjuu za "Mozzart sport" Ivanić.

Pogledajte kako izgleda lepa Nataša:

foto: Instagram

foto: Instagram

Kurir sport