PIKSI EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Gospodo iz Superlige Evrope, pa niste vi izmislili fudbal! UBIJATE STRAST AMERIČKIM NOVCEM!

Dragan Stojković Piksi, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, u ekskluzivnom razgovoru za Kurir izneo je mišljenje o formiranju Superlige Evrope i automatskom gašenju čuvene Lige šampiona.

Jedan od najboljih fudbalera sa ovih prostora protivnik je ove ideje.

- Lično mislim da ta poralizacija nije dobra i da... ne upotrebim neku ružniju reč, ali ovo je neka vrsta bezobrazluka da se uopšte dođe na tu ideju. Koliko čujem, tu je uleteo američki novac. E sad, ako pitate Amerikance za fudbal, oni će vam pričati za fudbal koji oni igraju, reći će da je to soker. Ako je to budućnost evropskog fudbala u sokeru, onda ja nemam reči... Ja ne podržavam tu ideju koliko god ona nekima izgleda kao dobro, ali zapravo nije dobra... Klubovi koji su se odlučili na ovako nešto, oni su ovim odlučili da se distanciraju od svih ostalih. Pa gospodo, je l ste vi ti koji ste izmislili taj fudbal?! Fudbal je malo širi pojam od vas 12 ili koliko vas ima. Nije to baš tako kao što vi mislite. Drugo, odakle crpite te igrače, pa dovodite ih iz nekih fravela, iz nekih rularnih predela i sela... - u dahu je istakao Dragan Stojković za Kurir.

foto: @starsport

Gde je tu srpski fudbal?

- Ma, nema ga na mapi! Ne samo srpski fudbal, već generalno čitav fudbal. Portugalski, holandski... Ali ovde se radi o jednoj stvari, o novcu. Nemam ništa protiv da novac bude taj pokretač svega, fudbal zaista može teško da funkcioniše bez ulaganja. Međutim, ovo je jedna vrsta preterivanja, da bogati i moćni postanu još bogatiji, a to može da se vrati kao bumerang - jasan je Piksi.

foto: @starsport

I Olimpik Marsej, vaš bivši klub, je u ovom krem društvu?

- Jeste, i oni su tu... Ponavljam, ne sviđa mi se to uopšte! Ovakve podele su loše. A šta će biti dalje, videćemo. Ne treba zaboraviti da je Liga šamnpiona najbolje i najkvalitetnije takmičenje, računajući sve sportove. Kome sad ona smeta? To je ozbiljan šamar za UEFA i FIFA na kraju krajeva. A da li će oni to dozvoliti, lično mislim da neće. Ali ključeve ovog problema možda drže nacionalni savezi, pa treba da poruče klubovima "ako hoćete da igrate ovu Suprerligu Evrope, onda ne možete da igrate nacionalne lige". Pa da vidimo italijansku ligu bez Juvenstusa, Milana i Intera. Da li bi navijači to podržali?! Da li će navijači Mančester junajteda biti srećniji ako gledaju svaki treći dan Real Madrid, Barselonu, Juventus i ne znam koga još? Pa neće! Oni žele da gledaju svoju tradiciju, svoju istoriju, a to je da igraju protiv klubova u liga iz koje potiču. Prema tome mislim da će to malo teža priča biti. Znam da se sve svodi na novac i tih 350 miliona evra koji će dobiti svako za učešće, ali moje pitanje je gde je tu solidarnost?! Pokazuje se jedna arogancija koja nije prihvatljiva, pogotovo sad u vremenima gde planeta ima problema s virisom - istakao je Stojković.

Malo šale nije na odmet E, sad ćemo biti svetski šampioni! UEFA bi možda mogla da zabrani igračima iz te Superlige Evrope da igraju Evropsko i Svetsko prvenstvo, pa da se našalimo - eto šanse za Srbiju jer mi nemamo mnogo igrača u ovim udruženim klubovima. - Super, sad ćemo sigurno biti svetski šampioni (osmeh)... Ma neće doći do toga, nisu toliko ludi da bi doveli pitanje igrača hoće li igrati za svoju reprezentaciju ili ne. Ali generalno naći će se neko rešenje, ali ovakvo kakvo je predočeno nije dobro za sport i fudbal. Fudbal ne gledaju bogataši sa šampanjcem u ruci. Ima i takvih, istina, ali to su pojedinačni primeri. Fudbal nije samo za bogate, fudbal je strast, napravljen za srednju i siromašnu klasu - zabrinut je Piksi za budućnost evropskog fudbala. foto: Profimedia

Kurir sport/Goran Anđelković