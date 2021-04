NAJOMRAŽENIJI ČOVEK SUPERLIGE ŠOKIRAO SRBIJU: Anjeli otkrio zašto je Crvena zvezda "NESTALA"

Prvi čovek Juventusa i potpredsednik Superlige Evrope, kontroverzni Andrea Anjeli, dao je veliki intervjuu za ugledni italijanski list "Korijere delo Sport" u kom se, između ostalog, dotakao i bivšeg šampiona Evrope - Crvene zvezde.

Ubeđen da će projekat koji je započeo biti uspešan, Anjeli je pokušao da objasni fudbalskoj javnosti zašto je Superliga budućnost ovog sporta.

Italijan se osvrnuo na klubove sa Istoka i otkrio zašto su "nestali" sa fudbalske mape.

"Na samom početku pobeđivali su veliki klubovi, od Bukurešta do Beograda. I to zato što su imali velike stadione i veliki broj prodatih ulaznica. Onda su došla TV prava i neke zemlje su se nametnule: Engleska, Francuska, Nemačka, Španija i Italije. Sve druge, od Holandije do Srbije, nestale su. Prosto, nisu pripadale zemljama sa velikim BDP-om koji je garantovao novac od TV prava. Sledeća tranzicija su globalni brendovi: oni garantuju prihode dovoljne da obezbede finansijsku stabilnost za celu fudbalsku piramidu. Da svi procvetamo. Zato smo osnovali Superligu", rekao je Italijan.

Predsednik Juventusa je fudbal uporedio sa popularnim video-igricama.

"Superliga je simulacija onoga što mladi ljudi rade na digitalnim platformama sa igrama kakve su Kol od Djuti ili Fortnajt, jer one su sada u centru pažnje mladih. A oni će u bliskoj budućnosti postati naši potrošači", kaže Anjeli i dodaje:

"Mladi žele velika takmičenja, događaje koji nisu tako usko vezani za pojam lokalnog na kome su generacije odrastale. Trećina navijača današnjice prati dva kluba, često čak i ne one iz Superlige, dok još 10 odsto prati najveće igrače, a ne klubove. Dve trećine prate fudbal više iz straha da će nešto propustiti, a najopasniji trend je taj što 40 odsto ljudi između 16 i 24 godine fudbal jednostavno ne interesuje. Svake nedelje ćemo navijačima pružati utakmice državnog prvenstva i novog takmičenja koje će moći da vrati mlađe generacije, jer one beže od fudbala kakav je sada. Mi smo u ogromnoj krizi kad govorimo o atraktivnosti fudbala za nove generacije. Zamislite dete uzrasta od 10 do 15 godina, a već celu sezonu stadionu zatvoreni. Ona će se zainteresovati za nešto drugo".

Podsetimo, pre nego što je Anjelijev intervju ugledao svetlost dana, šest engleskih klubova je odustalo od Superlige, pa je ovaj ambiciozni projekat doživeo potpuni debakl.

Kurir sport