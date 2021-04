UŽIVO, VIDEO! GOLUBOVI U HUMSKOJ: Partizan - Spartak (19.30), SASTAVI

Tok meča

PARTIZAN: Popović – Živković, S. Marković, Vujačić, Obradović – Zdjelar, Šćekić – Asano, Pavlović, Jović – Holender. Trener: Aleksandar Stanojević.

SPARTAK: Dujmović – Dunđerski, Ivančević, Tekijaški, Vidović – Marčić, Vidaković, Savković – Tufegdžić, Srećković, Furtula. Trener: Vladimir Buač.

Sastavi

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević ističe da su Subotičani opasan rival, kao i da je njihov prethodni duel u jesenjoj polusezoni bio prekretnica za njegov tim:

’’Sećamo se dobro poslednje utakmice sa Spartakom, bilo je vrlo neizvesno. Napadaju sa mnogo igrača, mogu u svakom trenutku da budu opasni. Sa druge strane, mi smo u jako dobroj formi. Taj odbranjeni penal Nemanje Stevanovića u Subotici je sigurno ključni momenat prvog dela sezone. Posle toga smo dobili na zajedništvu, taj momenat nam je doneo impuls i energiju. Što se tiče kadrovske situacije, van stroja su nakon duela u Novom Sadu golman Stojković, Natho, Urošević i Suma. Imamo i Miljkovića koji je dobio udarac u ranoj fazi meča, ali je izdržao. Vrlo smo roviti tako da će biti promena. Maki Banjak kvalitetno radi, zaslužio je šansu, ali bilo bi vrlo stresno da, zbog povreda, menjamo kompletno defanzivnu liniju. Dobiće sigurno šansu u nekoj od narednih utakmica, isto kao i mladi napadač Milovanović, a imamo i Baždara.’’

Šef stručnog štaba ’’golubova’’ Vladimir Buač ističe da će njegov tim pokušati da stigne do sva tri boda, bez obzira što crno-beli imaju ulogu apsolutnog favorita u ovom duelu:

’’Imam izuzetno visoka očekivanja, pokušaćemo da osvojimo sva tri boda. Znam da će to biti veoma teško, jer Partizan i Crvena Zvezda odskaču po mnogim parametrima u našoj Super ligi. Svesni smo da su imali niz od dvadeset pobeda zaredom, tako da znamo kakav protivnik nas očekuje. Sve te činjenice govore da su oni apsolutni favoriti, međutim fudbal je zbog toga i interesantan što i male ekipe mogu da iznenade velike klubove i ja se nadam da nas takav scenario očekuje u nedelju. Ova utakmica će biti veliki izazov za nas, za ove mlade momke koji su po mom mišljenju spremni da odgovore. Motiva, želje i volje imamo napretek i pokušaćemo da se nadigravamo sa Partizanom. Raduje me povratak suspendovanih igrača, Dunđerskog, Tekijaškog i Srećkovića. Vraća se i oporavljeni Tufegdžić i to mi daje mnogo više elana i optimizma da možemo biti mnogo bolji u odnosu na prethodne utakmice. Izostaće i dalje povređeni Milošević i Šimura.’’

Meč 33. kola između Partizana i Spartaka igra se sa početkom u 19:30 časova.