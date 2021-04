NAVIJA ZA ZVEZDU, A ZAVRŠIO U DRESU PARTIZANA: Urnebesna priča zvezde hit serije "Igra sudbine"

Mladog i popularnog glumca, Stevana Pialea, gledate na malim ekranima gotovo svakog dana, ali sada ste verovatno iznenađeni što ga vidite i na sportskim stranicama.

Međutim, za to imamo sasvim logično i istovremeno - jako zanimljivo objašnjenje. Osim što se bavi glumom i svira gitaru, ovaj talentovani momak se nekoliko godina bavio i sportom, tačnije fudbalom i košarkom.

Možda bi to bila jedna sasvim "obična" priča, ali Piale se, slučajno ili namerno, "potrudio" da bude sve samo ne obična.

Naime, on je svojevremeno trenirao fudbal u Partizanu, a košarku u Crvenoj zvezdi.

Zvuči kao čudna kombinacija i znamo šta ste pomislili - da je od "onih" koji "navijaju" za oba tima, ali prevarili ste se.

U jedan klub ga je odvela ljubav, a u drugi - tata. Kako i zašto, ali i gde se u svemu tome našla gluma, malo detaljnije nam je objasnio Piale u razgovoru za Meridian sport.

foto: Damir Dervišagić

Razumljivo, prvo pitanje je šta tačno spaja ove tri umetnosti, odnosno sport, muziku i glumu, ali Stevan ima sasvim jednostavan odgovor.

- Podjednako uživam u svim ovim umetnostima. Glavni spoj je baš to uživanje, iza koga stoji mukotrpan rad. Morate proliti litre znoja da bi sve na terenu ili na sceni izgledalo lako. I onda kada izađete na teren ili scenu - nema prevare. Ako ste se dobro spremili, na vama je samo da se prepustite igri - pojasnio je Piale.

Iako je nosio dres Partizana, Piale nikada nije krio da je, u stvari, navijač Crvene zvezde. Složićete se da nije ni prvi ni poslednji, ali kako je došlo do čitave ove "zbrke"?

- Košarku sam dugo trenirao u košarkaškom klubu Zemun, posle i u Drvomarketu, odakle sam stigao i do probe u Zvezdi. Fudbal sam isto počeo u Zemunu, da bih sticajem čudnih okolnosti, a to znači da me je ćale prevario, završio u Partizanu kod čuvenog Trbe. Kod njega nisam bio u prvom planu, ali je veoma cenio što se ne predajem i što šutiram sa obe noge podjednako dobro. Trba je bio fantastičan trener i divan čovek - kaže Piale i dodaje:

- Epizoda u Partizanu je trajala nepunih šest meseci i završila se na dan derbija, kada sam ukapirao da je ljubav prema Zvezdi jača od sna o karijeri.

A, da li je to donelo probleme i kakav je Piale u "ulozi" navijača?

- Imao sam problema sa navijačima, jer sam i sam dugo bio navijač. Nisu to bili problemi, više jedan turbulentan, ali drag period života - kaže Stevan, pa dodatno pojašnjava:

- Išao sam godinama aktivno na utakmice Zemuna. U to vreme je "Zemunac" često bio ispunjen, a i igrao se dobar fudbal. Pamti se čuveno gostovanje Vojvodini kada nas je 500 stiglo u Novi Sad, ali na kraju nismo videli stadion, jer nas je policija usled "lošeg vladanja" vratila u Zemun - seća se Piale.

foto: Nemanja Nikolić

Na prvu loptu - zvuči malo čudno slušati glumca kako priča o ovakvim doživljajima, zar ne? Ipak, ako "kopamo" malo dublje, videćemo da je ljubav prema sportu tu praktično od malh nogu.

- I dalje svakodnevno pratim fudbal i košarku. Najčešće Zvezdu, ali i dalje pratim Zemun i žalim što nas sledeće godine čeka treća liga. Mislim da Zemun ima takvu publiku i potencijal da bi morao da igra Super ligu Srbije, ali to su sad već neke teže priče - kaže Piale, pa izdvaja još neke favorite:

- Od stranih timova, vezan sam za Sampdoriju. Duga priča, ali recimo da ljubav datira još iz neke 1996/1997 godine. Uostalom, zbog Sampdorije sam ženu zaprosio baš u Đenovi.

Otkrio je mladi glumac i da aktivno prati NBA ligu, kao i svoje favorite.

- Pratim NBA, gde navijam za Pelikanse. Duga je priča kako je došlo do toga, ali još od Divca sam bio fan Hornetsa, da bi me ta ljubav selidbom franšize spojila sa Pelikansima. Naravno da pratim i Denver, zbog Jokare, i evo uopšte ne mogu da se "opasuljim" jer sam pročitao da je Džamal Marej pokidao ligamente na kolenu, što je inače i povreda koja je prekinula moju "karijeru" - rekao je Piale.

Dolazak Dragana Stojkovića Piksija na klupu fudbalske reprezentacije Srbije obradovao je gotovo čitavu naciju, pa i Pialea. Doduše, on ima i jedan razlog više za to.

Upravo je čuveni Piksi bio omiljeni sportista našeg glumca, ali ipak nije mogao da se opredeli samo za jednu ličnost.

- Od detinjstva mi je omiljeni fudbaler, a ujedno i sportista bio Piksi i mnogo sam srećan što je preuzeo reprezentaciju. Voleo sam recimo i Ramba (Dejan Petković) i nisam mogao da oprostim tadašnjim selektorima što ga nisu zvali u reprezentaciju - prisetio se Piale.

A, kada je reč o košarkaškim uzorima?

- Što se košarke tiče, kao i ostatak moje generacije - počeo sam da pratim basket zbog Majkla Džordana. Posle sam imao mnogo uzora, ali su se menjali svake sezone. Ipak, ako bih morao da izdvojim jednog košarkaša, neka to bude Miloš Teodosić. To što on radi na terenu je poezija.

Tokom snimanja projekta "Bićemo prvaci sveta" imali smo priliku da Pialea gledamo u ulozi Saše Geca, možda i prve istinske legende Crvene zvezde.

- Koliko sam tugovao što nisam igrao u "Montevideu", toliko sam se radovao ovom projektu. Što se tiče Saše Geca, malo ljudi zna da je on bio prva velika zvezda Crvene zvezde. U filmu njegova uloga nije bila previše zastupljena, trebalo je tek u seriji da dobijem više prostora, ali je zbog produkcijskih problema prvobitni scenario promenjen, te je cela priča sa igračima isečena. Samim tim nisam stigao ni da pokažem svoj košarkaški potencijal - nasmejao se Piale.

foto: Damir Dervišagić

Navijači Crvene zvezde su, čini se, skloni tome da dugo pamte neke bolne poraze, pa čak i onda kada se naređaju velike evropske pobede.

Kada smo Stevana pitali da izdvoji najemotivnija sportska sećanja, izdvojio je i lepe i one tužne momente.

- Uf, ima ih više. Što se tuge tiče, najteže su mi pali Strazbur i Bordo. Posle Bordoa ne znam kako sam od kafane stigao kući - kaže Piale i dodaje:

- Iz kategorije pobeda, izdvojio bih onu u derbiju od 4:0. Deki, Perica i čuveni vozić. Najdraža pobeda je bila protiv Dinama iz Tbilisija. Cela ta sezona, okolnosti u klubu, potpuni raspad, krpljenje i tok utakmice su doveli do toga da sam tu pobedu slavio više nego pobedu nad Liverpulom i ulazak u Ligu šampiona protiv Salzburga - kaže Piale i posebno izdvaja jedan gol:

- Jedino Žigićev gol Romi sa 25 metara levom nogom može da uđe u konkurenciju te radosti.

Ne krije mladi glumac da i danas povremeno ode i na fudbal i košarku, pa i utakmice Zemuna, kada mu obaveze to dozvoljavaju.

Kako kaže, draži mu je Dinamo Tbilisi nego Liga šampiona, ali ga isto tako raduje pravac u kojem njegov voljeni klub ide poslednjih godina.

- Nije se mnogo promenilo ali naravno da mi je drago što klub iz godine u godinu napreduje. Mada, i dalje mi je draži Tbilisi nego grupa Lige šampiona, gde se svaku utakmicu molim da je protivničkoj ekipi loš dan. Volim da gledam Zvezda koja može i želi da se nadigrava - kaže Piale i dodaje:

- Polako rastemo i nadam se da ćemo sledeće godine otići korak dalje. Sviđa mi se što Deki razmišlja fudbalski i što smo opet došli u situaciju da se nadigravamo sa Milanom – zaključio je glumac.

Kurir sport/Meridian sprot