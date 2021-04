TRENER JUNAJTEDA POSLE DEMOLIRANJA ROME: Kavani je bio odličan, pokušavam da ga ubedim da ostane!

Trener Mančester junajteda Ole Gunar Solskjer rekao je da će nastaviti da ubedjuje fudbalera Edinsona Kavanija da ostane u klubu i dodao da je zadovoljan igrom u utakmici protiv Rome u polufinalu Lige Evropa.

"Naravno, želimo da prodjemo dalje. Ekipa je dobro reagovala na poluvremenu. Dobro smo igrali u prvom delu, ali smo zaboravili da moramo i da trčimo nazad, a to morate brzo da radite. U drugom poluvremenu smo to bolje radili, stvorili više prilika", rekao je Solskjer, preneo je Skaj.

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su sinoć na svom terenu Romu sa 6:2, u prvoj polufinalnoj utakmici Lige Evropa. Kavani je postigao dva gola, imao je dve asistencije i nad njim je napravljen penal, pa je Solskjer zadovoljan igrom urugvajskog napadača.

"Edinson je bio odličan. On igra pravog centarfora, trči, stvara šanse saigračima, postiže golove. Propustio je nekoliko prilika, ali on je tu i zbog toga, ako udje u tri ili četiri šanse, postići će dva ili tri gola. Apsolutno sam oduševeljen njime. Može se videti razlika, radio je na fizičkoj spremi tokom duge pauze. Nadoknadio je izgubljeno vreme", naveo je Solskjer.

"On zna šta ja mislim i da bih voleo da ostane u klubu još godinu dana, razgovarali smo o tome. Razumem da je ova godina bila teška, ali obećao sam mu da su Old Traford i Mančester drugačiji sa navijačima na stadionu. Dajem sve od sebe da ga ubedim, ovakve utakmice pomažu. Nadam se da ćemo se plasirati u finale i da će on sebe moći da vidi kod nas i naredne godine", dodao je on.

Trener Junajteda rekao je da je Kavani dobar golgeter, da dugo igra fudbal, ima smirenost i staloženost.

"Asistencija kod prvog gola, dodavanje kod šestog, Kavani pokazuje iskustvo, a to nam je potrebno u ovom delu sezone. Potrebno nam je da iskusni igrači preuzmu ulogu, a on je to definitivno uradio", naveo je Solskjer.

Revanš utakmica na programu je 6. maja od 21 sat u Rimu.

Kurir sport