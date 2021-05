IVICA KRALJ ZA ROĐENDAN KURIRA: Ne možemo da izdvojimo novca koliko Zvezda, ali ima i PARTIZAN SVOJE IDEJE! VIDEO

Fudbaleri Partizana još jednu sezonu završavaju bez šampionske titule, a u klubu se uveliko prave planovi za narednu sezonu i borbu za prestižni trofej.

Nekadašnji čuveni golman crno-belih, danas koordinator za sportska pitanja u Humskoj, Ivica Kralj priča za Kurir o trenutku u kom se Partizan nalazi, o idejama, željama... Prvo pitanje je kako prekinuti dominaciju večitog rivala i vratiti titulu u Humsku.

- Kad vidim kako planiraju, očigledno je da finansijski dobro stoje. To su veliki i skupi igrači, ali ruku na srce igrali su Ligu šampiona i dve godine Ligu Evrope, moguće da se uštedelo za takva pojačanja. Na nama je da se bavimo sobom, da ne gledamo u tuđe dvorište. Imamo mi nekih ideja u Partizanu, kako i šta raditi. Sigurno nismo u mogućnosti da radimo kao Crvena zvezda, da izdvojimo toliko novca za pojačanja, ali ni novac ne mora da bude garant kvaliteta i uspeha. Gledamo koji su igrači koji bi se uklopili u sistem koji Stanojević traži i naravno ambicije su šampionske kao i svake godine. Bez obzira na novac.

Da li su "na radaru" bivši igrači crno-belih?

- Svi koji su bili u Partizanu su interesantni, samo je pitanje kakve ugovore imaju u inostranstvu. To je uglavnom teško izvodljivo, ali bilo je povratnika ranije, pa će ih sigurno biti i u budućnosti. Ima igrača kojima ističu ugovori, ili su pri kraju ugovora, a već su se pokazali kao veliki partizanovci i kao neko ko voli Partizan. Ništa nije isključeno. Sve su to dobri igrači koji su dobrodošli u Partizan.

To podrazumeva i prodaje, pominju se Natho i Lazar Marković...

- Marković i Natho su praktično sigurni, nikad se ne zna kakva ponuda može da dođe, ali oni su uzdanica Partizana i mislim da će tako i ostati. Analizu i ideje ćemo praviti kad se završi Kup.

O pokušaju 12 najbogatijih klubova da formiraju svoje takmičenje, takozvanu Superligu, Kralj kaže:

- Mnogo se brzo desilo, a još brže završilo. Mislio sam da je to teško oborivo, odjednom se sve znalo. Ali očigledno su potcenili svoje navijače. Na primer Englezi, oni su željni da gledaju i utakmice protiv Milvola, Notingem Foresta i to je fantastično. Mislim da bi ovo ponavljanje da svakih mesec dana igraju protiv Barselone, Reala, Juventusa bilo monotono i da bi fudbal izgubio draž. Jasno je da su sve napravili zbog finansija, mislili su da će lako proći. Velika je stvar što je ostalo ovako kako jeste, ali mislim da se neće lako predati i da će opet pokrenuti celu priču. Recimo da je na svu sreću fudbal pobedio novac, ali očekujmo da se tako nešto formira.

Kada pominjemo Superligu tu je i večna tema lige koja bi spojila klubove sa prostora bivše SFRJ.

- Bilo bi interesantnije gledati regionalnu ligu, i za TV prava, i za sponzorstva i za navijače. Ali treba biti realan, napraviti rešenje za sve klubove. Šta je sa ostalim klubovima, a ko u toj ligi igraju tri naša kluba. Priča se o tome godinama, ali se ne pomera sa mrtve tačke. Mislim da ne bi bilo problema. Tenzije postoje, možda nije prijatno igrati u takvoj atmosferi, ali je lepo. Osećaš se fudbalski, sportski. Na terenu nije bilo problema, a sad što je negativno na tribinama... Tako je. Bez gostujućih navijača za početak. Mislim da bi bilo dobro.

Partizan će naredne sezone igrati u Ligi konferencija, umesto u Ligi Evrope. Ali to ne mora da bude loša stvar. Naprotiv...

- Bilo bi fantastično da kroz Ligu konferencija izborimo drugo mesto za Ligu šampiona. I ove godine je bilo blizu, nek dve pobede su falile, tako nekako. Partizan i sve ostale ekipe imaju priliku da utiču na to, a dva mesta u Ligi šampiona značila bi automatski i manju tenziju i u našoj ligi. Kad imaš dve ekipe u kvalifikacijama za LŠ odmah si mnogo ozbiljniji i kao Savez i kao država i kao klubovi. Bilo bi sjajno da kroz Ligu konferencija napravimo taj korak. To na kraju donosi i prihode, skače vrednost igrača. Finansijski je to isplativo za klubove sa naših prostora.

Hapšenja navijača Partizana, takozvani bunker na stadionu, sve je to uticalo i na ljude u klubu - Nije bilo prijatno, ali nije nas ni poremetilo. Ne treba te stvari stavljati u isti koš sa sportom. Meni smeta što se igra bez publike, ali tako je kako je. Jedva čeka da sve ovo stane i da se ljudi vrate na stadion. Fudbal bez publike je neki drugi sport. A ove nefudbalske stvari ne treba vezivati za sport.

Provukla se kroz medija priča da bi oni koji su dobili vakcinu mogli da uživo gledaju finale Kupa.

- Znači, ja ću moći da gledam (smeh). Mislim da ljude treba motivisati da se vakcinišu nevezano za fudbal. Ljudi treba da budu svesni da je zdravlje na prvom mestu, ne treba fudbalska utakmica da im bude razlog za vakcinaciju. Diskutabilno je to. Ima ljudi koji misle da ima nešto loše u vakcini i to je razumljivo. Svako od nas ima pravo na svoje mišljenje. Lepo bi bilo da bude navijača, ali mislim da smo još daleko od toga.

A kad smo kod Kupa...

- Nama je polufinale u Novom Sadu bilo teško i psihički i fizički. Na svu sreću pobedili smo. Ostao je taj 25, malo je nezgodan termin jer se igra šest dana po završetku prvenstva. Jasno se da je su ambicije da osvojimo Kup, uz sav respekt prema Zvezdi. Znamo svi, kad se uzme trofej ima težinu.

I za kraj reprezentacija. Kao i svi koji prate fudbal i navijaju za Srbiju, Ivica Kralj primećuje jedinstvo koje dugo nismo videli kada se radi o Orlovima.

- Posle ne znam koliko imamo pozitivnu priču što se tiče reprezentacije. Šteta što nema publike jer mislim da bi je bilo najviše još od vremena Radomira Antića. Sad nije bilo podele da li treba Piksi da dođe ili ne. Svi su bili za. Igrali smo zajedno toliko godina, i tada je imao taj šlif da bude produžena ruka selektoru, a o fudbalskim kvalitetima da ne pričamo. Jedan od najboljih igrača u istoriji. Vidim zajedništvo među igračima, pa ako rezultat i izostane moramo imati razumevanja. Sve ide u pravcu da ćemo sa Portugalcima direktno odlučivati o prvom mestu. Totalno otvorena i pozitivna priča i bilo bi stvarno fantastično da se plasiramo na to Svetsko prvensvto.

A hoćemo li napokon stići do Evropskog?

- Da mi je neko rekao da će moja generacija iz 2000. biti poslednja koja će igrati Evropsko, ne bih verovao. Stvarno nije realno.

