U SRBIJI VAS NIKO NE TERA DA PRAVITE SVADBU, A I ŠEFOVI SU MANJE STROGI: Turčin naveo 4 prednosti života u Srbiji!

Mladima u Srbiji je život mnogo lakši nego onima u Turskoj, smatra muškarac iz Turske koji već neko vreme živi u Srbiji.

On je na Tik Toku uporedio kvalitet života u našoj državi i onoj u kojoj je rođen i istakao nekoliko prednosti života ovde.

- Mislim da je mladim ljudima život u Srbiji lakši nego u Turskoj, jer, na primer, mladi ljudi u Turskoj, ako su rešili da se ožene, moraju da urade neke stvari. Za početak, moraju da prave svadbu, jer bez svadbe ništa ne može. Moraju da kupe stan i da ga komplet opreme. Moraju da kupe zlato... U Srbiji je to više slobodna volja - priča na srpskom ovaj muškarac koji se na Tik Tok predstavlja kao Turčin u Srbiji.

Druga stvar koju navodi kao prednost je to što mladi u Srbiji mogu skoro svuda da putuju bez ograničenja, za razliku od mladih u Turskoj.

- Mladi ljudi iz Srbije su slobodni da proputuju skoro čitav svet, dok u Turskoj treba viza za skoro čitav svet. Treća stvar - Kada je u pitanju posao, ovde su šefovi manje strogi. Sa njima se možete lakše dogovoriti. U Turskoj šefovi misle da su bogovi. Posebno mi se sviđa i to što me u Srbiji niko ne uznemirava za vreme slobodnih dana, a za vreme verskih i državnih praznika poštuju se slobodni dani - kaže on i dodaje da mu se u Srbiji ipak najviše dopada to što ljudi vole da se vesele i slave što i on takođe voli.