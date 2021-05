UEFA UZVRAĆA UDARAC SUPERLIGAŠIMA! Ko ostane u projektu 2 godine bez Lige šampiona!

Kako javlja renomirani sajt "ESPN" UEFA namerava da timove koji su ostali verni projektu Superlige suspenduje na dve godine kada je takmičenje u Ligi šampiona u pitanju!

Iz ove medijske kuće pozivaju se na izvore iz same UEFA kada je ova informacija u pitanju. Dakle, to bi značilo da timovi koji se i dalje nisu distancirali od projekta Superlige, koji je inicijativno pokrenulo 12 klubova Real Madrid, Barselona, Atletiko, Juventus, Inter, Milan, Arsenal, Mančester Junajted, Mančester Siti, Liverpul, Čelsi i Totenhem, a u ovom trenutku to su Real Madrid i Juventus.

foto: Profimedia

Prvi su sidro digli ipak premijerligaši, potom i Atletiko, Inter i Milan, a i Barselona se nekako distancirala. U Italiji je čak i usvojen propis koji izričito zabranjuje učešće tamošnjih klubova u takmičenja koja ne odobrava savez.

Ostaje da se vidi da li će ova pretnja ostati samo na nivou spekulacija, i iako se pokaže da je ozbiljna, kakav će odgovor biti onih klubova koji su i dalje ostali privrženi ovom projektu, pre svega se misli na Real i Juventus.

Kurir sport