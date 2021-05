RASIM LJAJIĆ IMA NAJVEĆE ŠANSE DA NASLEDI SLAVIŠU KOKEZU: Politička funkcija nije prepreka, ako bude radio kao volonter!

Rasim Ljajić najozbiljniji je kandidat za predsednika Fudbalskog saveza Srbije. Ime nekadašnjeg ministra i političara koji se na odgovornim funkcijama nalazio u proteklih 20 godina gotovo je iznenada izbilo u prvi plan i on bi već u septembru mogao da zameni Slavišu Kokezu, koji je podneo ostavku.

foto: Zorana Jevtić

Rasim Ljajić (57) ne želi javno da se oglašava povodom indicija da bi mogao da se kandiduje za prvog čoveka FSS, ali kako Kurir saznaje on je veoma zainteresovan za tu funkciju, posebno što je počasni predsednik FK Novi Pazar. Ono što bi moglo da predstavlja određeni problem, jeste politička funkcija Rasima Ljajića, odnosno činjenica da je osnivač i predsednik stranke koja se zove Socijaldemokratska partija Srbije (SDP).

foto: Dragana Udovičić

Poznato je da pravilnik FIFA i UEFA ne dozvoljava političarima da budu na odgovornim funkcijama u svetu fudbala, međutim i tu postoji jedna začkoljica. Naime, Rasim Ljajić bi u slučaju da bude izabran za predsednika FS Srbije mogao da zamrzne političku funkciju, te da na mesto prvog čoveka Saveza stupi kao volonter, odnosno da se odrekne bilo kakvih primanja. Predsednik FSS je najodgovornija funkcija, kako reče jedan ugledni fudbalski radnik nedavno, narodski rečeno on je "šef parade", sve ostale funkcije u Savezu su "mazanje očiju".

Što se tiče same funkcije predsednika FS Srbije ona je praktično poslednjih decenija pod odre|enim velom tajne. Javnost ne zna da li je to profesionalna funkcija, ili privilegija. Izbori za mesto predsednika FSS trebalo bi da budu održani u septembru, a do tada i izbori na svim nivoima.

Kurir sport / A. R.