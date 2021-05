ŽESTOKE OPTUŽBE PRVOG ČOVEKA ŠPANSKE LA LIGE: Đani Infantino stoji iza Superlige Evrope!

Prvi čovek španske La Lige Havijer Tebas optužio je predsednika FIFA Đanija Infantina da stoji iza osnivanja Superlige.

"Znam da on stoji iza projekta Superlige i to sam mu lično rekao. Pričao sam to ranije i ponoviću svaki put kad me pitaju. Infantino stoji iza Superlige, on je njihov pokrovitelj" tvrdi Španac.

Podestimo, 12 velikih evropskih klubova (Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid, Mančester junajted, Liverpul, Mančester siti, Čelsi, Arsenal, Totenhem, Juventus, Milan i Inter) osnovalo je u nedelju Superligu Evrope, zatvoreno takmičenje koje predstavlja pandan Ligi šampiona.

Nakon enormnog pritiska fudbalske javnosti, navijača, igrača, trenera, vlada, nacionalnih saveza... samo 48 sati nakon osnivanja liga je doživala potpuni krah. Prvo su se iz projekta povukli engleski klubovi, devet od 12 klubova se povuklo iz takmičenja.

"Skoro svi klubovi Superlige su svesni da su napravili grešku, a najgora kazna im je reakcija njihovih navijača. Projekat je propao, ali još nije mrtav. Bez engleskih klubova neće moći u potpunosti da zaživi", dodao je Tebas.

Kurir sport