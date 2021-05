TRENER ČELSIJA NE MISLI NA FINALE: Tuhel želi plasman u Ligu šampiona sledeće sezone

Čelsi u utorak dočekuje Lester u pretposlednjoj utakmici u Premijer ligi i pobedom bi mogao da preuzme treće mesto na tabeli. Prve četiri ekipe plasiraće se u Ligu šampiona sledeće sezone, mesto su obezbedili šampion Mančester siti i Mančester junajted, Lester je trenutno treći sa 66 bodova, Čelsi ima 64, a petoplasirani Liverpul 63.

Čelsi u utakmicu ulazi posle dva vezana poraza, od Lestera u finalu FA kupa (0:1) i Arsenala u prvenstvu (0:1).

"Korak unazad bila je utakmica sa Arsenalom. Naša je krivica što je ponovo postalo tesno. Ostavili smo otvorena vrata, a Liverpul je to iskoristio. Oni to rade, imaju jak tim. Mi smo uložili veliki napor da ih prestignemo. To smo uradili i moramo biti svesni šta smo sve do sada napravili. Ali, želimo da završimo posao", rekao je Tuhel, preneo je Skaj.

"Imamo sreće što je sve u našim rukama i što ne moramo da gledamo rezultate drugih utakmica", dodao je trener londonske ekipe.

On je rekao da se "žestoko bori" da vrati zamajac i samopouzdanje ekipi i da su razlike između pobede i poraza male.

"Lako je imati samopouzdanje kada pobeđujete, ali niko ne treba da se plaši ove situacije. Ako budemo pokazali istu igru kao u finalu, isti rad i energiju, ako popravimo detalje, moći ćemo da pobeđujemo. Svesni smo da su nam potrebni zamajac i sreća za rezultate", naveo je.

Tujel je rekao i da "nema ništa lično" u odluci da izostavi iz ekipe Tamija Ejbrahama iz finala FA kupa.

"Radi se o broju ljudi koje mogu da prijavim za utakmicu. Odlučio sam da počnem sa Timom kao devetkom, a imali smo Kaja i Olija koji mogu da igraju devetku, odlučili smo da ne stavimo tri devetke na klupu. Otkako sam došao, svaki igrač je zaslužio da bude u ekipi. Razumem da je frustriran i ovo nije prvi put. Imamo i druge igrače u istoj situaciji", rekao je nemački trener.

"Sada nije trenutak za žalbe i nije trenutak ni da se objašnjava previše. Treba živeti u sadašnjosti, a ovo su odlučujuće dve nedelje u celoj sezoni", dodao je Tuhel.

Čelsi će sezonu završiti 29. maja utakmicom finala Lige šampiona protiv Mančester sitija.

