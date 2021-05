SPORAZUMNI RASTANAK: Trener Nuno Espirito Santo napušta Vulverhempton na kraju sezone

Engleski fudbalski klub Vulverhempton saopštio je danas da će trener Nuno Espirito Santo na kraju sezone napustiti klub.

Kako je navedeno, uprava i trener sporazumno su se dogovorili o završetku saradnje.

"Od prvog dana dolaska na Kompton, ambicija je bila da napravimo pozitivne promene i da poguramo klub napred i ponosan sam što mogu da kažem da smo to radili svakodnevno. Ostvarili smo naše ciljeve, to smo uradili zajedno, uz mnogo strasti", rekao je Nuno za klupski sajt.

Nuno je preuzeo Vulverhempton 2017. godine. U prvoj sezoni predvodio je ekipu do titule u Čempionšipu, a zatim i do najboljih rezultata u Premijer ligi, sedmo mesto u poslednje dve sezone. Vulverhempton je sa njim stigao do četvrtfinala Lige Evropa 2020. godine.

Poslednje kolo u Premijer ligi igra se u nedelju, a Vulverhempton je 12. na tabeli. Ekipa će sezonu završiti na svom terenu utakmicom protiv Mančester junajteda.

"Prvenstveno želim pojedinačno da zahvalim svakom igraču sa kojim sam radio, na njihovoj odanosti, posvećenosti, napornom radu i talentu. Oni su omogućili ovo neverovatno putovanje. Nedelja će biti veoma emotivan dan, ali sam srećan što će navijači biti na stadionu i što ćemo poslednji put zajedno moći da podelimo poseban trenutak", naveo je portugalski trener.

On je zahvalio navijačima na podršci, stanovnicima Vulverhemptona, koji su mu, kako je naveo, omogućili da se oseća kao kod kuće, kao i zaposlenima u klubu, na podršci i svakodnevnoj posvećenosti.

