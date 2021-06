BAJBEK NIJE NI DOŠAO NA PROZIVKU! Vazura o Asanu: Mnogo klubova zove, zanteresovani su za njega

Govoreći o Sejdubi Sumi, Vazura je rekao da će on ići na pripreme u Sloveniju, ali da će sa njim razgovarati ako bude zanimljivih ponuda.

Upitan za Takumu Asana, koji je krajem prošle sezone samoincijativno napustio Partizan, Vazura je rekao da taj slučaj ide na sud.

"Mnogo klubova zove, zanteresovani su za njega da nešto plate da se povuku te tužbe. Napravio je veliku grešku, žao mi je što je to uradio savetima svojih menadžera koji su imali zadnju nameru da oni naplate novac koji je trebalo da pripadne Partizanu. Zaigrali su se i pogrešili, to shvataju. Već smo zagazili duboko u jun, a on još nema klub", naveo je.

foto: Starsport

"Svi klubovi koji su prethodno kontaktirali Partizan, polako su odustali od Asana jer imamo dokumentaciju i shvataju da to nije jednostavno, da će klub snositi posledice. To je situacija koja se nikada nije desila u Partizanu. Ne mogu da opravdam njegov čin, da ostavi drugare i ekipu, a verovali ili ne, itekako je bio plaćen, nije imao osnova da ode i to će se dokazati na sudu", dodao je generalni direktor crno-belih.

foto: Starsport©

(Kurir sport/Beta)