LALE OPREZNE NAKON ŽREBA: Svaka runda sve teža i teža, niko ne sme biti potcenjen

"Ni Galatasaraj ne sme da potceni Sent Džonston, kao što ni mi nismo Panevežis. Danas svako igra fudbal, to nije fraza i upravo je naš prethodni rival to dokazao, iako nije atraktivan niti dolazi iz neke fudbalske sredine. Nijedna ekipa nije slučajno u završnoj fazi kvalifikacija i zato treba poštovati sve rivale", rekao je Đorđević za klupski sajt.

Fudbaleri Vojvodine, ukoliko pobede austrijski LASK u dvomeču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, u plej-of rundi će igrati protiv poraženog iz meča Galatasaraj-Sent Džonston, a prema Đorđevićevim rečima, Galatasaraj je na papiru favorit.

"Ali imamo još vremena i ne želimo da žurimo. Fokusirani smo samo na LASK. Odložena utakmica protiv Mladosti nam je toliko značila, momci su sveži, odmorni, puni elana. Napunili su opet baterije na fizičkom i psihološkom planu, oporavili su se od lakših povreda i sve što vidim na treningu me čini optimistom pred nastavak kvalifikacija", istakao je Djordjević.

Vojvodina dočekuje LASK u Novom Sadu u četvrtak u 19 sati, a potom gostuje austrijskom klubu u Klagenfurtu 12. avgusta

Beta