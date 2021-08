TO JE REKORD, PUBLIKA JE ZVEZDIN 12. IGRAČ: Crveno-bele u Beogradu na šest mečeva gledalo više od 100.000 ljudi!

Dobre igre Crvene zvezde i interesantne utakmice privukle su veliki broj ljudi, o čemu govori činjenica da je klub prešao brojku od 100 hiljada gledalaca na stadionu u do sada šest odigranih mečeva, uz ograničenje polovine kapaciteta, a tek je sredina avgusta.

foto: Beta/Branislav Božić

Da je publika 12. igrač Crvene zvezde nikada se nije dovodilo u pitanje. Pune tribine, fantastična atmosfera i pesma je ono što karakteriše utakmice kluba na Marakani, a sve to vodi fudbalere Crvene zvezde do pobeda i novih uspeha. Prethodna godina je bila fantastična, osvojena je dupla kruna, klub je “prezimio” u Evropi i malo je falilo da bude eliminisan Milan, ali je sve to bilo specifično, s obzirom na situaciju sa korona virusom i praznim tribinama.

foto: Starsport©

Crvena zvezda zato poziva navijače da budu deo novih pobeda i uspeha, te da aplauzima pozdrave četu Dejana Stankovića koja je to svakako zaslužila. Od samog starta sezone navijači su pokazali odanost klubu, o čemu govore i brojke gledalaca na tribinama na stadionu. Do sada je ZVezda odigrala šest mečeva na Marakani i zabeležila četiri pobede uz dva remija, a gledanost je bila sledeća: protiv Vojvodine (20.361), protiv Kairata (21.890), protiv Mladosti (12.427), protiv Šerifa (24.433), protiv Napretka (8.271) i protiv Kluža (22.482). Sabiranjem se dolazi do toga da je na šest mečeva ukupno bilo više od 100 hiljada gledalaca, tačnije 109.855.

foto: Starsport

Meč protiv TSC-a je na programu sutra od 19 časova, karte su u prodaji, a za sve zvezdaše je ovo još jedna prilika da se dokaže ljubav prema klubu, bez obzira na takmičenje.

Kurir sport