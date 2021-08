RONALDO PONOVO VEST DANA U ITALIJI: Kristijano izašao sa treninga u društvu lekarskog tima Juventusa

Fudbaler Juventusa Kristijano Ronaldo izašao je ranije sa današnjeg treninga pošto je povredio ruku.

Kako je preneo Skaj, Ronaldo je dobio udarac u desnu ruku tokom duela sa Aleksom Sandrom i sa terena je izašao u društvu lekarskog tima Juventusa.

Portugalac će biti pregledan uoči prvenstvene utakmice protiv Empolija u subotu i tada će biti procenjeno da li će moći da igra.

U prvom kolu Serije A protiv Udinezea prošle subote, Ronaldo je utakmicu počeo sa klupe. Mediji su spekulisali da je on to tražio pošto želi da ode, ali je trener crno-belih Masimilijano Alegri rekao da je to bila taktička odluka, a ne ono što je fudbaler želeo.

Ronaldo je u poslednjim trenucima utakmice postigao pobedonosni gol, koji je posle upotrebe VAR tehnologije poništen zbog ofsajda, pa je utakmica završena nerešeno 2:2.

U Juventusu očekuju da će Ronaldo ostati. Njegov ugovor ističe u junu sledeće godine.

Portugalac nije zvanično tražio transfer, a u Juventus za njega nije stigla nijedna ponuda. Klub koji želi da ga dovede moraće da otkupi njegov ugovor, što bi koštalo izmedju 25 i 30 miliona evra.

